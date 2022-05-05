В цей час у місті немає електроенергії та нормального зв'язку.

У Маріуполі Донецької області російські загарбники змінюють дороговкази.

Про це повідомляють у Маріупольській міській раді.

"Окупанти зруйнували наше місто, вбили 20 тисяч людей, а тепер змінюють дороговкази. Люди зі своїми проблемами почекають. Тим часом в Маріуполі Середньовіччя", - йдеться у повідомленні.

У міськраді підкреслюють, що наразі у місті немає електроенергії та нормального зв'язку. Місцеві жителі не мають води, достатньої кількості їжі та медикаментів.

"Маріуполь – був, є та буде українським містом. Щоб там росіяни собі не фантазували…", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що російські військові повернули в розбитий Маріуполь дорожню автоінспекцію.

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