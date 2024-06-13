Нардеп зауважив, що у профільному комітеті ВР наразі опрацьовують варіанти того, як не допустити повторення скандальних ситуацій в майбутньому.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп Єгор Чернєв заявив, що там розглядається можливість передачі функцій ТЦК до цивільних органів.

В ефірі національного телемарафону нардеп згадав про бійку між працівниками "швидкої допомоги" і ТЦК, яка відбулася 11 червня в Одесі, коли співробітники Київського РТЦК та СП Одеси затримали та утримували кілька годин фельдшерів, які приїхали на виклик.

"Це дійсно ганебна ситуація, коли військові б'ються з лікарями - я такого ще не бачив", - сказав Чернєв.

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Нардеп зауважив, що у профільному комітеті ВР наразі опрацьовують варіанти того, як не допустити повторення подібних ситуацій в майбутньому.

"І один із варіантів - поки що на рівні обговорення, - це передавання функцій ТЦК якимсь цивільним органам. Тобто, можливо, вивести із Збройних сил чи з Міністерства оборони. Але це - один із варіантів", - додав він.

Чернєв наголосив, що це один з варіантів, який, можливо, вирішить проблему або не буде допускати таких історій.

Бійка в Одесі за участю ТЦК

В Одесі між працівниками Київського районного ТЦК та СП й робітниками "швидкої" вчора сталася сутичка поруч з військкоматом через те, що з приміщення кілька годин не випускали медбригаду, яка прибула для надання медичної допомоги.

Розслідування інциденту розпочала Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

"Попередньо з’ясовано, що 11 червня для встановлення ступеня придатності до військової служби до РТЦК доставлено військовозобов'язаного, який дорогою викликав собі карету швидкої медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі кажуть, що надалі між медичним працівником та представником Київського РТЦК та СП виник конфлікт, в якому постраждали обидві сторони.

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