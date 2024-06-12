Чоловік, до якого приїхала "швидка", викликав її дорогою до військкомату.

В Одесі між працівниками Київського районного ТЦК та СП й робітниками "швидкої" вчора сталася сутичка поруч з військкоматом через те, що з приміщення кілька годин не випускали медбригаду, яка прибула для надання медичної допомоги.

Під час "розбірок" представники швидкої допомоги заявили, що мають проблему через бронювання від мобілізації. Резонансну подію сьогодні прокоментували у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

Зокрема, у центрі запевняють, що наразі всі бригади швидкої допомоги працюють у штатному режимі. Загалом на Одещині є 187 таких бригад та всі вони діючи.

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Окрім того, зараз вирішується питання щодо бронювання медиків.

"Нині відповідно до установленого порядку проводяться відповідні лікарські огляди, оновлюються обліково-військові дані, формуються та подаються додаткові списки на їх бронювання. Найближчим часом питання буде вирішено", - заявили у центрі.

Також йдеться, що на даному етапі "конфлікт вичерпано", а остаточний вердикт нададуть правоохоронні органи.

Розслідування інциденту розпочала Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону за фактом ч. 4 ст. 296 КК України, (хуліганство).

"Попередньо з’ясовано, що 11 червня для встановлення ступеня придатності до військової служби до РТЦК доставлено військовозобов'язаного, який дорогою викликав собі карету швидкої медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі кажуть, що надалі між медичним працівником та представником Київського РТЦК та СП виник конфлікт, в якому постраждали обидві сторони.

Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні заходи, встановлюються усі обставини події, в результаті чого буде надана правова оцінка дій всіх учасників конфлікту.

Розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Бійка поруч з військкоматом в Одесі

11 червня у соцмережах з’явилося повідомлення про те, що в Одесі до Київського ТЦК та СП, що на вулиці Філатова, під’їхали автівки швидкої допомоги з увімкненими сиренами. Місцеві Телеграм-канали розповсюдили відео, на якому - зіткнення між людьми у військовій формі та співробітниками служби "103". Бійка сталася з застосування палиці та газового балончика.

Згодом стало відомо, що бригади "швидкої" на службових автівках приїхали визволяти колег, які раніше туди прибули для надання медичної допомоги, та опинилися у "заручниках". Зокрема, фельдшер Богдан Величко розповів, що отримав виклик у ТЦК, а по приїзду побачив чоловіка, який скаржився на головний біль, нудоту тощо. За словами Величко, військові не дозволяли везти пацієнта до медичного закладу та стосовно медиків застосували фізичне насильство. Потім пацієнт відмовився від госпіталізації, а бригаду, яка вже збиралася покинути територію військкомату, зупинили представники ТЦК та сказали, що перевірятимуть їхні документи та встановити статус.

У Одеському обласному ТЦК та СП розповіли, що до військкомату було доставлено чоловіка, який відмовився групі оповіщення надати документи, що посвідчують його особу тощо. Його доставили до військкомату для оновлення облікових даних, а через годину туди приїхала "група людей у медичному одязі" на автомобілі швидкої медичної допомоги. Медики хотіли госпіталізувати цього громадянина, посилаючись на діагноз, який не був підтверджений військово-лікарською комісією. Також у ТЦК кажуть, що бригада "швидкої" відмовилася надати документи, які б підтвердили її приналежність до системи охорони здоров’я.

За даними обласного ТЦК та СП, на місце події, окрім представників бригад швидкої допомоги, прибули невідомі цивільні, які спровокували бійку. В результаті інциденту травми отримали як військовослужбовець Київського РТЦК та СП, так і представники екстреної служби.

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