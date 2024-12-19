Згодом у Міністерстві оборони вже пообіцяли притягнути до відповідальності всіх причетних до інциденту.

У соціальних мережах поширилось відео, як військовослужбовці ТЦК разом з представниками поліції за допомогою підпалу намагалися відчинити двері авто, щоб затримати водія.

На записі видно, як кілька чоловіків у військовій формі та двоє у поліцейській стоять поряд з авто та намагаються відкрити його двері. Після кількох невдалих спроб вони вирішили або запустити газ у салон, або розбризкати його на гумовий утеплювач дверей, щоб, підпаливши, розблокувати їх. Згодом вогонь перекинувся на дах авто, але це не допомогло відчинити двері, і чоловіки зі сміхом відійшли від машини.

Згодом у Міністерстві оборони пообіцяли притягнути до відповідальності всіх причетних до інциденту.

"Міністерство оборони України категорично засуджує будь-які дії, що суперечать закону та принципам служби у Збройних силах України", - написали у пресслужбі відомства.

Також зазначається, що Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб, причетних до цієї ситуації.

"Подібні дії є неприпустимими та підривають довіру до Збройних Сил і сектору безпеки", - додали в Міноборони.

Поліція Київщини розпочала службове розслідування за фактом інциденту у Вишгороді.

"У ході моніторингу соцмереж виявлено відео з неприпустимими діями працівників поліції, які несли службу у складі групи реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції Київщини", - написали в пресслужбі відомства.

Зазначається, що діям поліцейських буде надано правову оцінку. На час розслідування обох працівників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків.

Неправомірні дії працівників ТЦК

Працівники Ковельського міського ТЦК та СП побили чоловіка та забрали його прямо з лікарні. Про повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він додав, що попри приїзд поліцейських, працівники Волинського ОТЦК та СП та Луцького МТЦК та СП не надали можливості поспілкуватися з утримуваним чоловіком, а повідомили, що його вивезли до військової частини.

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