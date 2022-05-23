Дмитро Орлов зазначив, що російських окупантів та гауляйтера вирішили не лікувати в місцевій лікарні.

Друг російських окупантів та колаборант Андрій Шевчик в результаті вибуху в Енергодарі отримав опіки та перелом ключиці. Травми отримали його охоронці.

Про це розповів законно обраний мер Енергодара Дмитро Орлов для "Радіо Свобода"

За його словами, в результаті вибуху у 22 травня в під'їзді житлового будинку пошкоджені вікна, двері та стіни під'їзду. При цьому поранення отримав ставленик окупантів Андрій Шевчик та два його охоронці. У будинку, де прогримів вибух, проживає мати колаборанта.

"Всі постраждалі були доставлені не швидкими, а автомобілями з буквами Z в медико-санітарну частину в місті Енергодар. Набігла купа військових. Після огляду у постраждалих були численні опіки, пошкодження уламками вибухового пристрою м'яких тканин, струс головного мозку, і у Шевчика навіть перелом ключиці", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Орлов розповів, що постраждалих відвезли в бік Мелітополя і де вони зараз невідомо. Він вважає, що новим "мером" може стати Руслан Кирпичов.

"Він не місцевий, тому про нього інформації досить мало у місцевих жителів. Відомо, що в останній місяць він був таким "смотрящим" за містом. У кращих традиціях Радянського Союзу, коли є фейковий керівник і є людина, що розв'язує всі питання", – пояснив міський голова Енергодара.

Вибух в Енергодарі - що відомо

Вранці в неділю, 22 травня, в тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області місцеві партизани влаштували вибух у будинку, де живе "голова військової адміністрації" окупантів - колабораціоніст Андрій Шевчик.

У Запорізькій обласній військовій адміністрації зазначили, що під час вибуху ніхто з мешканців під'їзду не постраждав, тому вважають, що партизани чекали саме колаборанта і вдарили точно і прицільно саме по ньому. Зрадник і його охоронці доставлені в лікарню з травмами різного ступеня

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