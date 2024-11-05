Графіті, яке намагалися викрасти у Гостомелі, передали на зберігання до Києво-Печерської лаври.

Графіті британського художника Бенксі, на якому зображена жінка в протигазі з вогнегасником, відтепер зберігатиметься в Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра". Про це повідомляється на сторінці установи у Facebook.

"На графіті "Жінка у вогнегаснику в бігуді перед спаленим вікном", яке намагалися вкрасти, зрізавши зі стіни будинку в Гостомелі, тепер можна подивитись в Національному заповіднику "Києво-Печерська Лавра", - йдеться у повідомленні.

У заповіднику зазначили, що роботу передано у його фондосховище на зберігання, яке доступне для вільного огляду.

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Також там наголосили, що цю роботу стритарт-митець зробив щойно було деокуповано Київщину, а Лавра сьогодні – це звільнений від "руского міра" культурний простір, де зберігаються не лише старовинні реліквії, а й створюються сучасні мистецькі проєкти.

"Ця робота Бенксі — символ жаху і протесту через воєнні злочини Росії в Україні. В Лаврі, яка нарешті звільнилась від духовної російської окупації, графіті буде зберігатись у "відкритих фондах". Бенксі створив цю та інші роботи, щоби привернути увагу світу до України та жорстокості російських окупантів. Тепер його графіті зберігається там, де триває боротьба за українську культуру, історію та цінності для майбутнього", - заявили у заповіднику.

При цьому повідомляється, що поруч з роботою британського художника ХХІ століття можна буде побачити давньоруське графіті ХІ століття – шарж на одного з будівничих Успенського собору.

"Невинне хуліганство тисячолітньої давнини", - кажуть у заповіднику.

Графіті Бенксі в Україні

На початку листопада 2022 року в населених пунктах Київської області, які постраждали від російської агресії на самому початку повномасштабного вторгнення в Україну, з’явились кілька графіті, що нагадували творчість відомого британського вуличного художника Бенксі.

Згодом Бенксі підтвердив, що створив сім муралів в Україні у 2022 рроці. Зокрема, його графіті можна побачити в Києві, Бородянці та в Ірпені.

Як писали ЗМІ, Бенксі прибув в Україну інкогніто, і загалом його особистість залишається таємницею, бо ніхто не знає, як він виглядає.

Художник зробив малюнок на Майдані Незалежності в Києві, на якому зображені діти, що гойдаються на протитанковій конструкції. Два малюнки Бенксі зробив у Бородянці: на одному з них – гімнастка на зруйнованому будинку, на іншому – хлопчик, який перемагає дорослого чоловіка в спарингу дзюдо. Крім цих малюнків, Бенксі намалював в Україні бородатого чоловіка, що приймає ванну.

2 грудня 2022 року стало відомо, що графіті у Гостомелі, на якому зображена жінка в протигазі та з вогнегасником, зрізали зі стіни. Вандалів тоді затримали на місці злочину. Графіті деякий час зберігалось у правоохоронців, паралельно тривали консультації щодо подальшої долі роботи.

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