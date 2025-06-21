Під час зустрічі Зеленського із Маккейн йшлося, зокрема і про подальшу підтримку українських шкіл.

Загальна сума гуманітарної допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН упродовж 2022-2024 років склала 2,2 млрд доларів, ще 767 млн доларів заплановано на цей рік. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з виконавчою директоркою Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй (ВПП ООН) Сінді Маккейн.

Зазначається, що глава держави подякував Маккейн за постійну допомогу українцям та відзначив те, що її покійний чоловік, сенатор Джон Маккейн, неодноразово відвідував Україну та багато зробив для нашої держави.

"Президент також висловив вдячність за гуманітарну допомогу, яку надала Всесвітня продовольча програма ООН. Упродовж 2022-2024 рр. її загальна сума склала 2,2 млрд дол., ще 767 млн дол. заплановано на цей рік", - йдеться у повідомленні.

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Під час зустрічі йшлося про подальшу підтримку українських шкіл: облаштування укриттів, допомогу з фінансуванням харчування для учнів 5-11-х класів та забезпечення шкільними автобусами. Зеленський наголосив на вагомості того, аби робити все, щоб діти могли безпечно навчатися та залишалися в Україні.

Зауважується, що Зеленський та Маккейн також обговорили важливість продовження гуманітарної програми "Зерно з України", яка має підтримку вже понад 20 країн. Вона дуже важлива для держав Африки, Близького Сходу, загалом для Глобального Півдня та всього світу.

"Президент наголосив, що завдяки ініціативі "Продовольство з України" наша держава також змогла допомогти людям у Сирії. Попри війну Україна залишається гарантом глобальної продовольчої безпеки й готова робити ще більше", - йдеться у повідомленні.

Маккейн також відзначила ефективність програми "Зерно з України". За її словами, команда ВПП ООН мала змогу на власні очі побачити те, як ініціатива працює та справді допомагає.

Крім того, вони обговорили дипломатичну роботу для досягнення справедливого та тривалого миру, необхідність посилення тиску на Росію та зусилля заради повернення українських дітей, яких незаконно депортувала та примусово перемістила Росія.

Війну в Україні бажано закінчити за нинішньої каденції Трампа

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський заявив, що війну в Україні "бажано" закінчити за нинішньої каденції президента США Дональда Трампа.

Він також наголосив, що нинішнього рівня глобальної солідарності з Україною та глобального тиску на Росію не достатньо, і санкції треба "значно" посилювати. Так, Зеленський розраховує на допомогу Трампа та вплив США.

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