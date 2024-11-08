В Одесі в 1886 році народився керівник розвідки УНР.

У Роздільнянському районі Одеської області на честь воїнів Головного управління розвідки Міністерства оборони України перейменували село Першотравневе на Гурівське.

Як повідомили у ГУР, перейменування відбулося у межах процесу деколонізації.

"Відповідне рішення ухвалили з метою відзначення важливого внеску української спецслужби у захист національних інтересів від зовнішніх загроз, зміцнення обороноздатності нашої держави та вшанування звитяг воєнних розвідників", - йдеться у повідомленні.

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Як роз’яснює Інститут Національної пам’яті України, під час повномасштабної війни з Росією військові розвідники виконують комплекс складних завдань ― від стратегічної розвідки до бойових операцій зі звільнення українських земель. Також воїни ГУР беруть участь у спеціальних місіях на окупованих територіях та в тилу ворога, які підривають воєнний потенціал держави-агресора.

Також зазначається, що саме на Одещині назва "Гурівське" з’явилася невипадково - вона символізує тяглість історичних традицій у творенні національних спецслужб. До прикладу, в Одесі в 1886 році народився видатний військовий діяч часів Української революції 1917-1921 років, генерал-хорунжий Армії Української Народної Республіки, один з організаторів військової спецслужби Державного Центру УНР в екзилі Всеволод Змієнко (1886-1938).

Змієнко був керівником розвідки УНР, брав активну участь у формуванні війська УНР, організації спротиву російським окупантам в Одесі, визвольній боротьбі нашої держави з росіянами ― і червоними, і білими.

Декомунізація - останні новини.

Нагадаємо, в Одесі хочуть демонтувати 19 пам’ятників, пам’ятних знаків, які містять символіку російської імперської політики, серед них є відомий монумент-погруддя поету Олександру Пушкіну, що розташований у середмісті. Серед об’єктів також – пам’ятники барду, актору Володимиру Висоцькому, двічі Герою Радянського Союзу, генералу армії Івану Черняховському, вченому, селекціонеру Івану Мічуріну, автору "Одеських оповідань" Ісааку Бабелю, Олександру II - пам’ятна колона на честь закладки парку ім. Тараса Шевченка, макети орденів Леніна на площі Десятого квітня (на меморіалі "Крила Перемоги"), стіна Чекістів. Також приберуть пам’ятник академіку, вченому в галузі космонавтики, двічі Герою Соціалістичної праці Валентину Глушку, погруддя двічі Герою Радянського Союзу, маршалу Родіону Маліновському тощо.

У вересні повідомлялось, що Верховна Рада України прийняла в цілому проект постанови "Про перейменування окремих населених пунктів та районів" (реєстр. №12043), відповідно до якої назви 327 населених пунктів змінено.

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