Мережа закипіла коментарями через дії персоналу столичного ресторану.

Довкола столичного ресторану "Хлібний" розгорівся неабиякий скандал через те, що бабусю Євгенію, яка, за її словами, втратила свою домівку на Чернігівщині, "попросили" із закладу, коли та зайшла туди попросити хоча б гарячої води.

Ганебною історією у своєму Instagram поділилася користувачка Анна Сергєєва. Вона стала свідком обурливої поведінки персоналу "Хлібного". За її словами, вона зайшла до закладу у Пасажі з другом випити чаю.

"У заклад зайшла пані у віці. Класична бабуся — чисті охайні речі, правильна мова. Але видно, що їй потрібна допомога. Як мінімум — погрітися. До неї підійшла офіціантка. За її жестами стало зрозумілим, що бабусі нічим не можуть допомогти й просять залишити приміщення", - розповідає Анна.

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Далі дівчина разом з другом покликали офіціантку і запитали, про що саме просить бабуся. Та відповіла: "Не знаю, щось поїсти". Пенсіонерка в цей час так і стояла біля входу. Сергєєва запросила її сісти, під час розмови 85-річна жінка розповіла, що її дім на Чернігівщині знищено, а до Києва вона приїхала просити відновити житло.

Дівчина запитала, чи хоче бабуся чогось, та скромно відповіла, що було б непогано хоча б гарячої води, бо змерзла на вулиці. Анна замовила їй чорний чай та три ватрушки. Далі розмова з пенсіонеркою Євгенією продовжилася. З'ясувалося, що вона має дві вищі освіти, вдова, мала невеличке господарство, яке, за її словами, знищили окупанти. Тому й приїхала просити про допомогу.

"І тут нашу розмову перебиває офіціантка: "Ось ваша їжа і чай, але ви маєте піти із закладу", - розповіла Сергєєва. Вона була шокована такою поведінкою персоналу, адже пенсіонерка була охайно одягнута. Офіціантка сказала, що це адміністратор попросила випроводити бабусю. Прохання покликати цю адміністраторку так і залишилося проханням, ніхто так і не підійшов, щоб пояснити ситуацію.

"Тест на людяність заклад не склав. А що може бути важливішим під час війни?" - підсумувала цю історію Анна.

Мережа закипіла від історії з "Хлібним"

"Як ви задовбали - скільки разів "Хлібний" ганьбився, а ви все одно туди ходите"

"Вони вкотре пробивають дно"

"Як можна ходити в заклад, який на Х починається і на Й закінчується"

"Мене аж нудити почало. Яка бридота"

"Тест на "людяність" заклад не склав ще тоді, коли на початку війни вирішив не видавати співробітникам зарплату"

"Зібрати петицію і закрити цю шарашкину контору".

Згодом Сергєєва опублікувала фото бабусі, яка стала фігуранткою цієї вкрай неприємної історії з "Хлібним", й назвала її ім'я - Рохля Євгенія Володимирівна, 15 вересня 1938-го року народження.

Як заклади Клопотенка підтримують українців під час війни

На відміну від власників "Хлібного", відомий кулінар і ресторатор Євген Клопотенко назвав адреси своїх ресторанів, де всі охочі можуть безкоштовно зарядити телефон і випити гарячого чаю.

Таку акцію він назвав "Чай підтримки". Діє вона у Львові та в Києві. Судячи з коментарів у соціальних мережах, пропозиція виявилася дуже потрібною, адже через обстріли з боку РФ більшість українців змушені цілодобово сидіти без світла, опалення, водопостачання та мобільного зв'язку.

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