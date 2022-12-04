Довкола столичного ресторану "Хлібний" розгорівся неабиякий скандал через те, що бабусю Євгенію, яка, за її словами, втратила свою домівку на Чернігівщині, "попросили" із закладу, коли та зайшла туди попросити хоча б гарячої води.
Ганебною історією у своєму Instagram поділилася користувачка Анна Сергєєва. Вона стала свідком обурливої поведінки персоналу "Хлібного". За її словами, вона зайшла до закладу у Пасажі з другом випити чаю.
"У заклад зайшла пані у віці. Класична бабуся — чисті охайні речі, правильна мова. Але видно, що їй потрібна допомога. Як мінімум — погрітися. До неї підійшла офіціантка. За її жестами стало зрозумілим, що бабусі нічим не можуть допомогти й просять залишити приміщення", - розповідає Анна.
Далі дівчина разом з другом покликали офіціантку і запитали, про що саме просить бабуся. Та відповіла: "Не знаю, щось поїсти". Пенсіонерка в цей час так і стояла біля входу. Сергєєва запросила її сісти, під час розмови 85-річна жінка розповіла, що її дім на Чернігівщині знищено, а до Києва вона приїхала просити відновити житло.
Дівчина запитала, чи хоче бабуся чогось, та скромно відповіла, що було б непогано хоча б гарячої води, бо змерзла на вулиці. Анна замовила їй чорний чай та три ватрушки. Далі розмова з пенсіонеркою Євгенією продовжилася. З'ясувалося, що вона має дві вищі освіти, вдова, мала невеличке господарство, яке, за її словами, знищили окупанти. Тому й приїхала просити про допомогу.
"І тут нашу розмову перебиває офіціантка: "Ось ваша їжа і чай, але ви маєте піти із закладу", - розповіла Сергєєва. Вона була шокована такою поведінкою персоналу, адже пенсіонерка була охайно одягнута. Офіціантка сказала, що це адміністратор попросила випроводити бабусю. Прохання покликати цю адміністраторку так і залишилося проханням, ніхто так і не підійшов, щоб пояснити ситуацію.
"Тест на людяність заклад не склав. А що може бути важливішим під час війни?" - підсумувала цю історію Анна.
Мережа закипіла від історії з "Хлібним"
- "Як ви задовбали - скільки разів "Хлібний" ганьбився, а ви все одно туди ходите"
- "Вони вкотре пробивають дно"
- "Як можна ходити в заклад, який на Х починається і на Й закінчується"
- "Мене аж нудити почало. Яка бридота"
- "Тест на "людяність" заклад не склав ще тоді, коли на початку війни вирішив не видавати співробітникам зарплату"
- "Зібрати петицію і закрити цю шарашкину контору".
Згодом Сергєєва опублікувала фото бабусі, яка стала фігуранткою цієї вкрай неприємної історії з "Хлібним", й назвала її ім'я - Рохля Євгенія Володимирівна, 15 вересня 1938-го року народження.
Як заклади Клопотенка підтримують українців під час війни
На відміну від власників "Хлібного", відомий кулінар і ресторатор Євген Клопотенко назвав адреси своїх ресторанів, де всі охочі можуть безкоштовно зарядити телефон і випити гарячого чаю.
Таку акцію він назвав "Чай підтримки". Діє вона у Львові та в Києві. Судячи з коментарів у соціальних мережах, пропозиція виявилася дуже потрібною, адже через обстріли з боку РФ більшість українців змушені цілодобово сидіти без світла, опалення, водопостачання та мобільного зв'язку.