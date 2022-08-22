Йому повідомлено про підозру за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування агресії РФ проти України.

18-річний хлопець, який в кінці червня розбив герб України на фасаді будівлі в тимчасово окупованому Куп'янському районі Харківської області, проходить підозрюваним ще за однією статтею.

Про це повідомляє преслужба Харківської обласної прокуратури.

Так, йому повідомлено про підозру за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу).

Підозрюваний дав інтерв‘ю проросійському пропагандистському ЗМІ, в якому зазначив, що підтримує дії РФ на території України.

"Ми будемо повністю змінювати символи на наші, на російські", - сказав підозрюваний в інтерв’ю.

Нагадаємо, наприкінці червня біля будинку культури у селі Петропавлівка Куп’янського району молодик, який очолює проросійську молодіжну організацію, з поплічниками розтрощив малий Державний Герб України. Йому було заочно повідомлено про підозру за фактом публічної наруги над державним символом (ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу).

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня у Рівному повідомлено про підозру чоловікові, що порвав і потоптав український прапор.

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