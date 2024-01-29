З цієї зброї 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві було вбито 48 та поранено 90 учасників акцій протесту.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишнім командирам спецпідрозділу "Беркут", що намагались знищити зброю з якої їхні підлеглі вбили учасників Революції Гідності.

Як повідомили в прес-службі ДБР, з цієї зброї спецпризначенці 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві було вбито 48 та поранено 90 учасників акцій протесту.

Зазначається, що колишні командир полку та командир роти ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві, організували перевезення зброї з території місця дислокації ПМОП "Беркут" та незаконно знищили табельну вогнепальну зброю у різних місцях Києва.

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"Вони розрізали її на частини абразивним матеріалом та видалили механічним способом маркування серійних номерів. Після цього, залишки зброї працівники "Беркуту" скинули в притоці Дніпра – річці Віта та закопували на березі. Зокрема, було знищено 24 автомати 7,62 мм АКМС, одна снайперська гвинтівка Драгунова, три рушниці 12 мм "Форт-500" та рушниця "Форт-12" калібром 9 мм", - заявили в бюро.

Розслідування злочинів під час Революції гідності

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада, коли відзначається День Гідності та Свободи в Україні, у Державному бюро розслідувань заявили, що знаходиться на фінішній прямій розслідування фактів силових придушень масових акцій протестів під час Революції гідності у листопаді 2013-лютому 2014 років.

Як повідомили у ДБР, за останні 10 років було порушено 82 кримінальні провадження і відносно 49 осіб винесено 40 вироків.

Зокрема, Державне бюро розслідувань зробило вагомий внесок у ці розслідування. У 2020 році в ДБР було сформовано Управління у "справах Майдану", і з того моменту розслідування цих злочинів залишається одним з важливих пріоритетів діяльності Бюро.

"У 2023 році слідчі ДБР, попри повномасштабну агресію РФ проти України, продовжили активну роботу з притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні злочинів, скоєних під час масових акцій протесту у 2013–2014 роках", - йшлося у повідомленні.

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