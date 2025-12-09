Адвокат Олександр Лисак зазначив, що "поломка" конвойного авто вже неодноразово ставали підставою для скасування конвоювання Ігоря Коломойського на судові засідання.

На фоні активних дискусій щодо "поломки" конвойного авто, яке 8 грудня мало доставити Ігоря Валерійовича Коломойського на судове засідання, хотіли б уточнити певні деталі та додати трохи контексту.

""Поломка" або "зайнятість" конвойного авто вже неодноразово ставали підставою для скасування конвоювання Ігоря Валерійовича як в судові засідання, так і на інші заходи. Через це Ігор Валерійович звертався до ізолятора та до органу досудового розслідування з заявами про надання дозволу на використання для цих цілей автівки (навіть броньованої), яку пропонувалось надати в безоплатне користування ізолятора. Це не тільки мало б запобігти порушенню права на суд, а й знизило б навантаження на державний автопарк", - зазначив адвокат Коломойського Олександр Лисак.

Водночас, заявив адвокат, слідчий Національної поліції України своєю постановою відмовив в дозволі надати конвойній службі в користування справне броньоване авто.

Відео дня

"Сторона захисту навіть оскаржувала цю відмову до суду, але слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва вирішив не задовольняти таку скаргу", - повідомив Лисак.

Він додав, що історія не знає умовного способу, але можливо саме наявність забезпеченого Ігорем Валерійовичем справного авто забезпечила б його своєчасне конвоювання на судове засідання Подільського районного суду міста Києва 8 грудня цього року.

Справа Коломойського

Раніше УНІАН повідомляв, що адвокат Коломойського Олег Пушкар повідомив, що чергове засідання суду у справі бізнесмена не відбулося через хворобу судді. Пушкар додав, що Коломойський відмовляється від усіх відеоконференцій, оскільки хоче бути особисто присутнім на судових засіданнях. За словами адвоката, чергове засідання у цьому провадженні ще не було призначено.

8 травня 2024 року бізнесмену Ігорю Коломойському повідомили про підозру щодо того, що він начебто доручив замовити вбивство людини, яка не постраждала. Це нібито відбулося 21 рік тому у Криму.

Вас також можуть зацікавити новини: