У суді вирішили перенести засідання на 11 грудня.

У Подільському районному суді Києва не відбулося засідання у справі бізнесмена Ігоря Коломойського, бо конвой не зміг його доставити до приміщення суду через нібито поломку транспорту.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя Людмила Казмиренко перенесла засідання на 11 грудня.

Сьогодні у суді мало відбутися підготовче засідання, але Коломойського не доставили до суду через нібито несправність автотранспорту.

За словами захисника бізнесмена, адвоката Олександра Лисака, ніхто не бажає, аби Ігор Коломойський мав можливість поспілкуватися з журналістами і дати пояснення з приводу питань, які цікавлять медіа.

"Прогнозувалось, що напевно, це засідання не відбудеться. Враховуючи те, що мною було зроблено анонс про те, що Ігор Валерійович бажає поспілкуватися з журналістами, зробили все, щоби його сьогодні не доставили в судове засідання. З’ясувалось, що зламався транспортний засіб", - відзначив Олександр Лисак.

Як відзначив адвокат, це вже не вперше ламається транспортний засіб. Ще раніше траплялися випадки мінування суду, або суд не міг зібрався тощо.

"Це вже четвертий тиждень, коли Ігор Валерійович не може потрапити до зали судового засідання. Останнє засідання було в Шевченківському суді, коли Ігор Валерійович дав певний коментар журналістам, і після цього його не доставляли ні в Національне бюро розслідувань на ознайомлення, ні в апеляційну інстанцію на розгляд двох апеляційних скарг", - наголосив Лисак.

Своєю чергою, адвокат Олег Пушкар відзначив, що ситуація повторюється у тому плані, що простежується "повна ізоляція Ігоря Валерійовича від доставки у будь-які судові засідання". Це вже триває фактично чотири тижні.

"Про поламану машину – це вже вдруге", - додав Пушкар.

На його переконання, робиться усе, аби тримати Коломойського під вартою у будь-який спосіб.

Зокрема, адвокат звернув увагу на інформацію від судді.

"У нас знову анонсовано зміну запобіжного заходу Ігорю Коломойському з застави, яка вже триває півтора року, на тримання під вартою", - зазначив Пушкар.

Він пояснив, чому це відбувається.

"Фактично завтра у нас заплановане судове засідання у Шевченківському районному суді Києва, де з 23 квітня не відбуваються підготовчі засідання у кримінальному провадженні про так званий замах на вбивство. Але там безальтернативна ситуація. Там строки завершились вже в 2018 році. І все, що суд має зробити – це закрити кримінальне провадження за спливом строків і випустити його з під варти. У розмові з прокурором у цьому кримінальному провадженні нас повідомили, що завтра судового засідання не буде у зв’язку з хворобою судді", - відзначив Пушкар.

Він зазначив, що вже були випадки захворювання судді або відпусток.

За словами захисника, ще багато місяців тому прогнозувалось, що якщо мета сторони обвинувачення - постійно тримати Коломойського під вартою, то будуть його переарештовувати. Це буде робитися шляхом зміни міри запобіжного заходу – з застави на тримання під вартою.

"Нам вже сьогодні має бути вручене клопотання про продовження строку тримання Коломойського під вартою у справі, яка розглядається у Шевченківському суді", - сказав Пушкар.

Нагадаємо, що український бізнесмен Ігор Коломойський запросив як вільних слухачів на свої найближчі судові засідання журналістів, представників громадськості та небайдужих громадян. При цьому він був готовий відповісти на усі питання, що виникатимуть.

