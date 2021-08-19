В ІТК зазначили, що впровадження мораторію істотно обмежує право споживачів на доступ до необхідної їм інформації.

Індустріальний Телевізійний Комітет (ІТК) звернувся до Президента України з приводу рішення РНБО від 30 липня 2021 року "Про стан національної системи охорони здоров'я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою".

Про це повідомляє прес-служба ІТК.

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Відповідно до рішення РНБО, до 1 січня 2024 року, з метою мінімізації шкідливого впливу самолікування на здоров’я, має бути введено мораторій у ЗМІ на рекламу лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації.

ІТК зазначає, що висловлює повну підтримку ініціативі влади подбати про якість і тривалість життя українців, зокрема тезу про необхідність мінімізації шкідливого впливу самолікування на здоров’я громадян, але переконаний, що досягнення цієї мети можливе й доцільне без недоречного спрощення зазначеної проблеми до реклами ліків в медіа.

Станом на сьогодні, повної заборони рекламування лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації не існує у жодній з розвинутих країн світу. Чинне законодавство України та міжнародні угоди передбачають лише заборону реклами лікарських засобів, які вживаються та розповсюджуються тільки за рецептом.

В ІТК зазначили, що впровадження мораторію істотно обмежує право споживачів на доступ до необхідної їм інформації про властивості лікарських засобів та медичних виробів, можливості та варіанти як лікування, так і профілактики захворювань і ґрунтується на хибному уявленні, що громадяни беззастережно довіряють рекламі та не здатні аналізувати інформацію.

В ІТК наголошують, що мораторій на рекламу ліків призведе до таких наслідків:

загострення проблеми самолікування;

позбавлення громадян надійного джерела інформації (радіо, телебачення);

активізації неконтрольованої інформації про ліки через засоби Інтернету;

зміни статусу низки лікарських засобів, реклама яких унеможливлена, на функціональні харчові добавки, косметичні засоби, лікувальні трави, рекламувати які не заборонено;

поширення різного роду цілительства, шахрайства тощо;

інтенсифікації поширення в аптеках інформації про лікарські засоби як засобу фармацевтичного маркетингу, оскільки розміщення інформації про товар у місці його продажу не є рекламою;

провокування збільшення обсягів виплат дистриб’юторами ліків гонорарів лікарям за кількість виписаних рецептів;

появи низки нових легальних та нелегальних методів просування продукції, наслідки застосування яких, наразі, не відомі;

зниження обсягів продажу низки препаратів;

зменшення обігових коштів дистриб’юторів та аптек,

зниження асортименту продукції;

зростання цін на лікарські засоби.

Таким чином, як наголошують в ІТК, введення заборони реклами ліків прямо суперечить передбаченому Конституцією України праву на здоров’я, що у розвинутих країнах нерозривно пов’язане із максимальною інформованістю пацієнтів про засоби та методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації.

Введення зазначеного мораторію призведе одночасно до суттєвих втрат державного бюджету та скорочення робочих місць у фармацевтичній галузі. Наразі тільки надходження платежів з податку на додану вартість від суб’єктів ринку, задіяних у створенні та поширенні телевізійної реклами, оцінюється в сумі до 1 млрд гривень на рік. Заборона реклами матиме різкий та суттєвий вплив на продажі фармацевтичних компаній, з яких 50% є національними виробниками.

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Автор: Олена Коваленко