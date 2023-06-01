Також уряд запропонує посилити кримінальну відповідальність для тих, хто не забезпечить вільний доступ до укриттів.

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив протокольне рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні і, зокрема, в Києві.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи сьогоднішню трагедію, коли внаслідок ворожого ракетного удару загинули кияни, які не змогли потрапити у зачинене сховище.

"У будь-який час доби під час повітряної тривоги вони мають бути доступними для всіх людей", - зазначив голова уряду.

Крім того, він додав, що уряд напрацює зміни до законодавства для посилення кримінальної відповідальності щодо тих, хто своєю недбалістю наражає дітей та дорослих на смертельну небезпеку.

"Покарання буде суворим, щоб такі кричущі випадки більше не повторилися", - зазначив він.

Ракетна атака на Київ у ніч на 1 червня - що відомо

У ніч 1 червня російські окупанти вдарили по Києву ракетами типу "Іскандер". І хоча всі 10 з 10 випущених ракет були знищені, не обійшлося без загиблих та постраждалих.

Так, у Деснянському районі Києва під час ракетної атаки сім’я намагалася пройти до укриття після оголошення повітряної тривоги, але воно виявилося закрите.

Поки чоловік побіг будинку, щоб знайти людину, яка відкрила б укриття, уламки збитих ракет вбили його жінку та дитину.

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