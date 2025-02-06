За даними мера міста, лікарям вдалося стабілізувати поранених.

Мер Кам'янця-Подільського Михайло Поситко розкрив дані про стан потерпілих внаслідок вчорашньої трагічної події біля будівлі ТЦК.

"Лікар, який перебуває під наглядом, у стані середньої тяжкості, стабільний. Йому проведено операцію з видалення гематоми та усунення перелому черепа. Наразі перебуває в реанімації", - повідомив очільник міста.

Крім того, ще одна постраждала знаходиться у реанімації, її стан важкий, лікарям вдалося стабілізувати потерпілу.

Відео дня

"Військовий прооперований, уламки видалено. Стан середньої тяжкості, стабільний (перебуває у відділенні травматології)", - зазначив Поситко.

Мер міста додав, що лікарі забезпечені всім необхідним і роблять усе можливе для порятунку та стабілізації поранених.

Вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському

Вчора близько 13:00 години в Кам’янці-Подільському біля приміщення місцевого ТЦК стався вибух. Тоді повідомлялося, що внаслідок вибуху загинув чоловік, четверо людей були поранені.

Як повідомили УНІАН у правоохоронних органах, вибух стався неподалік контрольно-пропускного пункту біля будівлі ТЦК. Здетонував пристрій, який ніс чоловік. Він загинув. Цей цивільний чоловік нібито приніс сумку з речами для знайомого, який був у ТЦК.

Вас також можуть зацікавити новини: