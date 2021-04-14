Громадський транспорт у столиці працюватиме за спеціальними перепустками.

У Києві до 30 квітня діятимуть раніше запроваджені карантинні обмеження. Серед них – робота громадського транспорту за спецперепустками та робота закладів харчування тільки на виніс чи доставку.

Читайте такожУ Києві продовжили локдаун до 30 квітняПро це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Карантин у Києві: заборони та обмеження

Так, за інформацією Кличка, на період до 30 квітня у Києві діятимуть наступні обмеження:

залишаться закритими всі школи і дитячі садочки;

громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури;

заклади громадського харчування працюють тільки на виніс чи доставку;

не працюватимуть продуктові ярмарки.

Також Кличко зазначив, що керівники установ, підприємств та закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу або надати людям відпустки.

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Автор: Катерина Шварц