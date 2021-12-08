Під час трагічного падіння військового Ан-26 у вересні 2020 загинули 26 осіб: 19 курсантів і 7 офіцерів. Врятуватися вдалося тільки одному.

Єдиний курсант, якому вдалося вижити після падіння літака під Чугуєвом на Харківщині у вересні 2020 року, В'ячеслав Золочевський отримав обіцяну державою квартиру.

Як повідомляє Суспільне, документи та ключі передали Золочевському 6 грудня, в день приїзду до Харкова президента Володимира Зеленського. Курсанта запросили в обладміністрацію.

За словами голови облради Тетяни Єгорової Луценка, площа квартири - близько 100 квадратних метрів, вона куплена за гроші міського бюджету.

Читайте такожУ річницю трагедії Ан-26 під Чугуєвим Венедіктова заявила, що до суду залишилося півкроку

Нагадаємо, у листопаді В'ячеслав Золочевський опублікував у своєму Instagram відкрите звернення до Володимира Зеленського. Він сказав, що ще рік тому йому обіцяли квартиру від держави, проте житло він так і не отримав. Золочевський попросив президента втрутитися в ситуацію.

Нині хлопець відновлюється після трагедії. А з наступного року планує повертатися в навчання.

Мати курсанта Ірина Золочевська вранці 7 грудня підтвердила журналістам, що бачила документи на квартиру, але у ній ще не була. Нині Ірина з двома синами орендує житло.

Як повідомляв УНІАН, навчальний літак АН-26 впав біля Чугуєва 25 аересня 2020 року. Загинули 26 осіб – 19 курсантів і 7 офіцерів, члени екіпажу. Вижив лише В'ячеслав Золочевський.

Восени 2021-го стало відомо, що він не зможе бути військовим льотчиком, оскільки визнаний медкомісією непридатним до військової служби в мирний час і обмежено придатним у воєнний час. Керівництво внз пропонувало йому продовжити навчання за цивільною спеціальністю, пов'язаною з авіацією.

У справі про катастрофу літака - шестеро підозрюваних, у тому числі колишній в.о. начальника Харківського університету Повітряних сил імені Кожедуба Олександр Туринський.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Віолетта Орлова