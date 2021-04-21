Рубан відзначив покращення епідемічної ситуації.

Місто Київ може до травневих свят перейти до "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки.

Читайте такожКарантин у Києві: влада попереджає про жорсткі перевірки та штрафи для офісівПро це повідомив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ефірі каналу "Україна 24".

"Завдяки впровадженим КМДА своєчасним заходам ми сьогодні спостерігаємо зниження показників захворюваності (на COVID-19 – УНІАН), але показник госпіталізацій, виявлення важких випадків захворювання залишаються ще достатньо високими», - заявив він.

Рубан відзначив позитивну динаміку в епідемічній ситуації. «Ми зможемо до травневих свят перейти до "помаранчевої" зони", - додав Рубан.

Водночас, за його словами, до того часу додатково в лікарнях розгортаються ліжка з киснем для COVID-хворих.

Карантинні обмеження у Києві

Київ з 23 березня у "червоній" зоні епіднебезпеки, хоча влада міста посилила карантин з 20 березня.

З 5 квітня у Києві через погіршення епідситуації введено жорсткий локдаун, зокрема проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепустками. Зачинено дитсадки та школи. Жорсткі карантинні обмеження триватимуть до 30 квітня.

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Автор: Костянтин Гончаров