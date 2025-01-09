За його словами, мова може йти про щонайменше 100 тисяч людей.

Український військовий Євген Ієвлєв заявив, що кількість солдатів, які самовільно залишили військові частини, можна прирівняти до 20 бригад.

"Десь була офіційна статистика, що це близько 100 тисяч людей. Це мінімум, що знаходяться в розшуку за СЗЧ. Це, на секундочку, 20 бригад, якщо рахувати, що бригада - це плюс-мінус 5 тисяч людей", - сказав він в етері телеканалу "Новини.Live".

За його словами, зневірені хлопці, які добровільно пішли служити і через щось були ображені, стають ідеальними кадрами для вербування російськими спецслужбами:

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"Тому що він пішов захищати державу, його там змусили зневіритися. Тут на нього через Telegram виходить товариш майор і пропонує ще й за це якісь кошти".

Ієвлєв зазначив, що більшість тих, хто пішли в СЗЧ, раніше долучилися до українського війська добровільно. "Треба кожну причину індивідуально копати, чому ця людина побігла в СЗЧ", - додав він.

СЗЧ в Україні

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада продовжила до 1 березня термін добровільного повернення на службу бійців, які самовільно залишили частину чи дезертирували.

Голова парламенту Руслан Стефанчук сподівається, що продовження "пільгового" періоду дасть позитивну динаміку повернення військових із СЗЧ.

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