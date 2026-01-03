Умовляли протягом місяця: FT розкрила подробиці призначення Буданова

Він часом піддавався прихованій критиці з боку західних партнерів України, які застерігали главу розвідки від особливо зухвалих планів, побоюючись ескалації конфлікту з РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що призначить популярного керівника української військової розвідки Кирила Буданова главою Офісу президента через кілька тижнів після звільнення його впливового попередника Андрія Єрмака. Про це пише газета Financial Times.

Зазначається, що це призначення відбувається на тлі зусиль українських переговірників щодо отримання гарантій безпеки від західних союзників у рамках відновлених дипломатичних зусиль із припинення війни з Росією. Буданов, якого вважають одним із небагатьох українських чиновників, які підтримували відкриту лінію зв'язку з Москвою впродовж усієї війни, зокрема з питань обміну полоненими, може стати цінним активом для мирних переговорів.

"Цей крок, вочевидь, є частиною масштабнішої реорганізації в апараті безпеки Зеленського, у межах якої президент перевів на інші посади двох інших високопоставлених чиновників", - пише видання.

Джерела, знайомі з рішенням президента, повідомили, що він протягом останнього місяця вмовляв Буданова прийняти цю посаду, і що глава розвідки, який віддає перевагу роботі в польових умовах перед офісною роботою, спочатку вагався.

Популярність 39-річного генерал-лейтенанта зросла завдяки масштабним операціям ГУР, які принесли йому культовий статус.

Важливо, що опитування регулярно називають Буданова однією з найпопулярніших політичних фігур країни, що породжує припущення про те, що він може стати одним із головних опонентів президента на майбутніх виборах. Видання пише:

"Однак глава адміністрації президента - ключова роль у непрозорій політиці України, незважаючи на те, що формально це адміністративний пост, - традиційно є об'єктом пильної уваги критики".

За словами джерел, знайомих із ситуацією, за Буданова ГУР перетворилося на сучасну розвідувальну структуру і зміцнило зв'язки з ЦРУ.

Він часом піддавався прихованій критиці з боку західних партнерів України, які застерігали главу розвідки від особливо зухвалих планів, побоюючись ескалації конфлікту з РФ.

ГУР брало участь у диверсійних операціях усередині Росії, включно з убивствами високопоставлених військових діячів, а також у контрольованих Москвою регіонах України.

Призначення Буданова головою ОП

Володимир Зеленський запропонував очолити Офіс президента України начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову. Президент зазначив, що наразі саме ці питання, а також розвиток Сил оборони і дипломатичний трек у переговорах, є пріоритетом для влади

Буданов сказав, що приймає посаду глави Офісу президента. Він заявив, що для нього "честь і відповідальність зосередитися на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави в цей історичний для України період".

