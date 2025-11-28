Президент анонсував перезавантаження Офісу президента.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав у відставку. Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я хочу, щоб ні в кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні – наступні внутрішні рішення. Перше – відбудеться перезавантаження Офісу президента України. Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку", - зазначив Зеленський.

Глава держави висловив вдячність Єрмаку за те, що "українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути".

"Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника Офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію", - додав Зеленський.

Президент України уточнив, що державі потрібна "внутрішня сила" - коли вся увага зосереджена на дипломатії, на захисті у війні.

"Внутрішня сила – це основа нашої зовнішньої єдності й наших відносин зі світом", - заявив Зеленський.

Як підкреслив глава держави, щоб "внутрішня сила була - не має бути причин відволікатися на щось інше, крім захисту України".

Оновлено о 17:55. На сайті президента з’явився його указ №868/2025 від 28 листопада, яким передбачається звільнити Єрмака з посади керівника Офісу президента України.

Операція "Мідас"

Як повідомляв УНІАН, раніше НАБУ і САП повідомили, що впродовж 15 місяців проводили розслідування з розкриття величезної корупційної схеми в галузі енергетики. Відповідна операція отримала назву "Мідас".

Учасники злочинної організації, серед яких високопосадовці, політики та бізнесмени, створили масштабну корупційну схему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

В організації цієї схеми фігурують бізнесмен Тимур Міндіч (псевдонім "Карлсон"), міністр юстиції та ексміністр енергетики Герман Галущенко (псевдонім "Професор"), виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов ("Тенор"), колишній радник ексміністра енергетики Галущенка Ігор Миронюк ("Рокет") та інші особи. Директор НАБУ Семен Кривонос анонсував нові гучні викриття у справі "Мідас".

28 листопада НАБУ і САП проводили процесуальні дії у помешканні Єрмака. Він завив, що жодних перешкод у роботі слідчих немає.

За даними Financial Times, обшуки у Єрмака можуть бути пов’язані з корупцією у галузі енергетики. Як повідомили ЗМІ, Єрмак не отримував підозру після обшуків.

