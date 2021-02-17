До реалізації проєкту зі створення пам'ятного центру долучилося чимало представників української та міжнародної спільноти.

Київський міський голова Віталій Кличко виступив з підтримкою зведення у Києві Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр”, розказав про подробиці створення проєкту, а також закликав утриматись від спроб політизації історії

Про це повідомляє видання Цензор з посиланням на матеріал видання “Новинарня”.

За словами Кличка, ідея створення в Києві меморіалу Голокосту в Києві виникла після відвідин львівського музею “Територія Терору”, що розповідає про діяльність каральних органів у період радянської окупації міста. Зважаючи на історію Бабиного Яру під час німецької окупації міста, поява Меморіального центру Голокосту в Києві стала лише питанням часу:

«І в Нью-Йорку, і в Тель-Авіві таких масових розстрілів не було – а подібні музеї є. Навіть є меморіали й музеї Голокосту в європейських державах, які напряму не мають відношення до таких подій. А у Бабиному Яру гуляють собаки, жарять шашлики, ніби нічого не було», - вважає київський міський голова Віталій Кличко.

До реалізації проєкту зі створення пам'ятного центру долучилося чимало представників української та міжнародної спільноти, зокрема дисидент та правозахисник Натан Щаранський, бізнесмен та філантроп Віктор Пінчук, організатор львівського фестивалю “Альфа Джаз Фест” Михайло Фрідман та інші. На думку Кличка, створення Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр” має слугувати усій громаді міста Києва:

«Що стосується концепту – я можу сказати, що цей проєкт має мету: долучити всіх небайдужих, і ні в якому разі не зробити так, щоб Бабин Яр був приватизований завдяки комусь з олігархів – Пінчуку, Фрідману чи комусь іншому. З одного боку, є держава, з іншого – долучається громада, і наукова рада, громадська рада, ті люди, які там знаходяться, кожен з них має великий авторитет не тільки в Україні – в світі!»

Наразі до Наглядової Ради Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр” входить широке коло представників української та світової громадськості, зокрема президент Світового єврейського конгресу Рональд Лаудер, колишній сенатор США від штату Коннектикут Джо Ліберман, екс-голова МЗС Німеччини Йошка Фішер, народний депутат України від партії “Голос” Святослав Вакарчук та інші.

Віталій Кличко вважає, що історична пам'ять про загиблих у Бабиному Яру не має стати місцем для політичних спекуляцій та розбрату, а також закликає долучитися всіх небайдужих до створення Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр”:

«По-перше, цей проєкт не повинен бути політичним проєктом. По-друге, ні в якому разі не повинно бути якоїсь людини, яка каже: “Це мій проєкт!” Це проєкт громади міста Києва в першу чергу і всіх небайдужих, української і міжнародної спільноти», - підсумував Віталій Кличко.

Благодійний фонд “Меморіал Голокосту “Бабин Яр” був створений у 2016 році. Основним завданням роботи Фонду є зведення Меморіального центру Голокосту в київському Бабиному Яру. Наглядову Раду фонду очолює правозахисник та ізраїльський державний діяч, лауреат премії “Генезіс” Натан Щаранський.

Проєктом зведення Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр” передбачене зведення комплексу будівель у київському урочищі Бабин Яр. Голосування Київради про передачу в оренду трьох земельних ділянок під будівництво комплексу відбудеться 18 лютого.

Нагадаємо, 29-30 вересня 1941 року в київському урочищі Бабин Яр німецькою окупаційною адміністрацією було вбито 33771 єврея, що стало одним з наймасовіших розстрілів в історії Голокосту. Протягом усього періоду окупації в Бабиному Яру загинуло загалом до 100 тисяч людей – євреїв, ромів, а також українців, представників інших національностей і соціальних груп.

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Автор: УНІАН