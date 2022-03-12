Доставка не відбувається тільки у Молдову.

Представник групи компаній "Нової пошти" – "Нова пошта Глобал" – відсьогодні відновила доставку відправлень за кордон.

Про це повідомляє прес-служба "Нової пошти".

Тепер із будь-якого відділення, що працює, можна оформити міжнародне відправлення за тими ж тарифами, що й раніше. Виняток – Молдова.

Для оформлення міжнародного відправлення у відділенні потрібно:

принести відправлення у розгорнутому вигляді, щоб зробити його загальний опис відповідно до митного законодавства та встановити оголошену вартість;

назвати країну, місто, індекс та точну адресу, куди потрібно доставити відправлення;

крім того, назвати ПІБ, контактний телефон та адресу електронної пошти одержувача;

при надсиланні більше однієї позиції з клієнтом обов'язково зв'яжеться телефоном співробітник "Нової пошти Глобал" для заповнення інвойсу для митниці.

В компанії додали, що заявку на міжнародне відправлення можна оформити в особистому кабінеті на сайті "Нової пошти".

Зазначається, що "Нова пошта" працює майже всюди, але не всіма відділеннями. Список відділень, що працюють, можна дізнатися за посиланням.

Нагадаємо, раніше "Укрпошта" відновила доставку інтернет-замовлень в Україні. Серед магазинів, з яких можна замовити доставку: ОLX, prom.ua, Rozetka, eva.ua та інші.

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