Росіянина зустріли перед матчем України та Швеції.

У російського вболівальника, який з’явився на трибуні з українцями у Глазго з триколором, напередодні матчу громадяни запитували про війну.

Відео розмови з росіянином та українцем, який його супроводжував, з’явилося у мережі тільки зараз. У компанії з чоловіками також був польський футбольний фан.

На камеру росіянин заявив, що вболіває за українську команду, його гаряче підтримали товариші. На запитання, чи не боїться він з’являтися з триколором, той відповів: «Та ні. А кого мені тут боятися, бл*ть?».

Також росіянин сказав, що знає про конфлікт України з Росією (йдеться про війну на Донбасі) і додав щось нерозбірливо про обидві країни.

Тоді у розмову втрутився українець і зауважив, що вони взаємно вболівають за свої команди: «Він вболіває за Україну – я вболіваю за Україну, він вболіває за Росію – я вболіваю за Росію». Чоловік з жовто-блакитним прапором пояснив, що вони хочуть дружити, а не грати у «войнушки».

Своєю чергою поляк англійською сказав, що вони, мовляв, просто підтримують гравців, і що «футбол – це тільки футбол».

На запитання, що зробити, щоб припинити війну, росіянин відповів, розводячи руками: «Я не знаю».

«Росія, Україна, Польща – ми всі разом», – підсумував російський фанат.

Після матчу Швеції та України мережею облетіли фото росіянина у вушанці і з триколором та українця, що обіймалися на трибуні.

Однак пізніше з’явилося відео, як вболівальники Збірної забирають у того прапор РФ і відбирають вушканку. Натомість товариш російського футбольного фана накрив його жовто-блакитним стягом.

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Автор: Яна Ставська