Ці росіяни після обміну зможуть вже в Україні продовжити боротьбу проти путінського режиму або зможуть потрапити в треті країни.

Представники російських добровольчих формувань, серед яких Легіон "Свобода Росії", який воює в Збройних силах України, сьогодні обговорили з представниками державного проекту здачі в полон "Хочу жити" можливість обміну російських партизан, політв’язнів, які виступили проти війни з Україною і переслідуються путінським режимом, на українських колаборантів.

Заступник командира Легіону "Свобода Росії" з військово-цивільного співробітництва з позивним "Цезар" передав проекту "Хочу жити" список із 300 прізвищ.

Колишній депутат Державної думи Росії, який проголосував проти анексії Криму і отримав українське громадянство Ілля Пономарьов після зустрічі з представниками проекту "Хочу жити" розповів кореспонденту УНІАН, що в списку не "хороші руські", а ті, хто в Росії вели антивоєнні дії проти режиму Путіна, який розпочав війну з Україною.

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Він наголосив, що в списку, зокрема, 166 людей, які в Росії протестували зі зброєю, вони мали відношення до партизанського руху, яких звинувачують у тероризмі, у співпраці з Легіоном "Свобода Росії". За його словами, в списку є багато людей, які в Росії чинили напади на об’єкти інфраструктури, підпалювали релейні шафи на залізниці, здійснювали озброєні напади на заводи, які мали відношення до військового виробництва та постачання зброї до російської армії з тим, щоб зупинити війну з Україною.

"Для сприйняття українського суспільства хочу сказати, що ми зараз не кажемо про "хороших руських", а йдеться про людей, які ризикували життям для того, щоб чинити реальний опір, які вбивали російських військових, рятуючи цим багато життів українців. Ці люди є частиною нашого озброєного опору і буде не справедливо відмовляти їм в захисті просто через те, що в них російський паспорт. Росіяни з Легіону "Свобода Росії" воюють на фронті за Україну, а ці люди воювали в тилу", - наголосив Пономарьов.

За його словами, ці росіяни після обміну зможуть вже в Україні продовжити боротьбу проти путінського режиму або зможуть потрапити в треті країни. Пономарьов зазначає, що в Україні зараз тисячі колаборантів у в’язницях і їх утримання "лягає" на український бюджет.

Він додав, що такий обмін дасть росіянам розуміння, що треба боротися і не боятися 25-річних тюремних термінів, оскільки буде можливість звільнитися.

Російські опозиціонери в Україні

Як відомо, Ілля Пономарьов в 2014 році єдиний з депутатів проголосував у Держдумі Росії проти анексії Криму. Він був достроково позбавлений повноважень депутата. У 2019 році президент України Петро Порошенко надав російському опозиціонерові Іллі Пономарьову українське громадянство, він проживає в Україні.

В листопаді 2022 року у Польщі проходив перший з’їзд народних депутатів Росії, які виступили проти путінського режиму і заявили, що в майбутньому сформують уряд національної єдності в Росії. Там були, зокрема, екс-депутати Держдуми РФ Гєннадій Гудков, Ілля Пономарьов, Марк Фейгін.

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