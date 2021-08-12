Це вже другий сучасний центр даних, відкритий компанією за кордоном за останні 2 місяці

White Rock Management — компанія підприємця Сергія Тронь, що інвестує в інноваційні технології, — оголосила про відкриття дата-центру у Швеції. Це другий сучасний центр даних на рахунку White Rock Management, відкритий за кордоном за останні 2 місяці. Про це повідомили на офіційному сайті компанії White Rock Management.

"White Rock Management стоїть на позиціях формування глобальної мережі дата-центрів по всьому світу", — підкреслив Сергій Тронь.

Новий дата-центр розташований на півночі Швеції і працює за рахунок відновлюваних джерел енергії. Центр даних орієнтований на надання високопродуктивної та відмовостійкої інформаційної інфраструктури для потреб корпоративних і приватних клієнтів.

"Щоб масштабувати бізнес на міжнародних ринках, реалізувати успішні кейси зі створення сучасних центрів даних, важливо знайти сприятливі умови для заснування таких підприємств. Передусім забезпечити енергетичні потреби з мінімізацією витрат і шкоди довкіллю", — пояснив Сергій Тронь.

Крім вдалого географічного положення, низької вартості електроенергії, податкових стимулів і підтримки місцевої влади, локація нового дата-центру має вигідні кліматичні умови, оптимальні для роботи дата-центрів на відновлювальних джерелах енергії.

Всього у Швеції налічується понад 150 центрів обробки даних на $1,6 млрд. Шведські дата-центри обслуговують таких лідерів цифрової індустрії, як NASDAQ, Amazon Web Services і Facebook.

Нагадаємо, що влітку 2021 року White Rock Management відкрила дата-центр у Республіці Казахстан потужністю понад 100 МВт. У середньостроковій перспективі — відкриття центру обробки даних у Північній Америці. Також планується відновлення роботи сучасного дата-центру на території України.

Довідка:

White Rock Management — компанія, яка спеціалізується на створенні багатофункціональних дата-центрів по всьому світу. Головний фокус White Rock Management — штучний інтелект, потокові обчислення, рендеринг та блокчейн. Засновником компанії є Сергій Тронь — український підприємець, інвестор міжнародного рівня. Бізнесом займається понад 15 років. Сфера інтересів: IT, логістика, енергетика.

Автор: Григорій Бондар