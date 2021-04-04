Інвестори стверджують, що з будмайданчика на Осокорках Центральних вивезли вже близько 100 вантажівок з піском.

У суботу, 3 квітня, в Києві в районі Осокорків центральних так звані еко-активісти за сприяння членів Національного Корпусу намагалися вивезти пісок з незавершеного будівництва ЖК «Патріотика на озерах» Банку «Аркада», проте інвестори проекту їм завадили.

Про це йдеться в сюжеті "Апостроф TV".

Наразі завершити будівництво планує компанія з європейськими інвестиціями, яка вже реалізувала десятки успішних проектів в столиці. Джерелом фінансування проекту з добудови понад 11 тис незавершених квартир вкладників банку "Аркада" може стати забудова території поруч з «Патріотикою на озерах»

"Після ліквідації банку Аркада, у інвестора, якому ми відносили гроші, залишився актив в 176 га на Осокорках Центральних... Згідно містобудівної документації, він відведений під житлову забудову, на яку є всі необхідні дозволи», - розповів про ділянку, де відбулися зіткнення, інвестор Банку «Аркада» Віталій Щербаков.

Крім того, згідно з розробленим і затвердженим проектом, значна частина цієї території відведена під будівництво парку для жителів усього Дарницького району та благоустрій набережної вздовж озер. Також розглядається можливість організації більшого нового зоопарку.

"Екоактивісти", які намагаються зірвати проект, користуються підтримкою членів "Національного Корпусу". Так, на сторінці Нацкорпусу в соцмережах з'явилося повідомлення про те, що на Осокорках центральних 3 квітня має відбутися «екологічна толока», проте замість цього молоді люди-учасники так званої «толоки» прийшли штурмувати будівництво і вивозити з нього будматеріали. До Осокорків для крадіжки матеріалів під'їхали вантажівки, там почали копати пісок, який був залишений для будівництва.

«Псевдоактивісти намагалися зламати будівельний паркан. Тут було близько ста осіб спортивної зовнішності. Всі в балаклавах", - вказує Віталій Щербаков.

Інвестори "Аркади" кажуть, що внаслідок такої діяльності псевдоактивістів вони можуть позбутися квартир, за які заплатили.

"Ця територія належить житловому масиву Патріотика на озерах... пісок, який вивозиться, критично необхідний для того, щоб побудувати там житлові будинки для інвесторів, тому його вивезення вважаємо грабунком", - заявила інвестор ЖК» Патріотика на Озерах" Віталіна Маляренко.

Учасники об'єднання вкладників "Аркади" заблокували проїзд вантажівок, вимагали документи у тих, хто його вивозив, проте ті відмовилися називатися. Прибула на виклик поліція відмовилася втручатися в ситуацію, назвавши її "господарським конфліктом".

Водночас інвестори стверджують, що з будмайданчика на Осокорках центральних вивезли вже близько 100 вантажівок з піском.

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Автор: Григорій Бондар