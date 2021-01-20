Навіть серед тих, хто підтримує локдаун, третина не вважає його ефективним.

В Україні 40% громадян вважають, що це запровадження січневого локдауну зменшить рівень захворюваності на COVID-19, 55% дотримуються протилежної думки.

Читайте також"Важливо отримати інформацію": названо умову для дострокового припинення локдаунуПро це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» в середині січня.

Зокрема, запровадження локдауну з 8 по 24 січня підтримують 51% респондентів, не підтримують – 46%.

За оцінкою соціологів, підтримка цієї ініціативи серед населення знизилась (у грудні її підтримували 56%). 40% вважають, що це запровадження карантину зменшить рівень захворюваності (у грудні – 52%), 55% – протилежної думки. Навіть серед тих, хто підтримує локдаун, третина не вважає його ефективним.

Більше на користь цієї ініціативи висловлюються люди старшого віку, жінки та ті, хто боїться захворіти.

Локдаун в Україні

9 грудня Кабінет міністрів прийняв рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня включно. У цей період забороняється робота кафе, ресторанів, барів (крім доставки і замовлень з собою).

Також не працюють кінотеатри, фітнес-клуби, спортивні зали, басейни, театри.

Забороняється відвідування закладів освіти, торгівля непродовольчими товарами, проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів. Водночас працює громадський транспорт.

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Автор: Костянтин Гончаров