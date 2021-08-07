Регулярні трансляції стрічок російською Кремінь назвав системними порушеннями.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь зазначив, що показ російськомовних серіалів та фільмів загрожує національній безпеці України.

Про це він заявив в ефірі програми Перші особи на 24 каналі.

Кремінь наголосив, що трансляція таких серіалів порушує чинне мовне законодавство, згідно з яким з 16 липня усі стрічки на телебаченні повинні демонструвати з українським дубляжем.

"Якщо виходити з позиції Конституційного Суду України, то недотримання мовного законодавства ставить під загрозу питання національної безпеки та оборони України", – пояснив він.

За його словами, з порушниками намагаються боротися. Регулярні трансляції стрічок російською Кремінь назвав системними порушеннями.

Раніше Кремінь заявляв, що: "кого не влаштовує… мовний закон, українська держава, будь ласка, сформулюйте це все перед своєю відправкою кудись в інші краї, в інші країни, де, на вашу думку, ви будете почувати себе комфортно".

А депутатка зі "Слуги народу" Єлізавета Богуцька пропонувала запровадити кримінальну відповідальність за наругу з державної мови.

У 2019 році в Україні почав діяти закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". У документі зазначено, що українська є обов'язковою для органів влади та громадської сфери життя.

Низка положень документа відразу почали діяти, а деякі норми вирішили запровадити в дію пізніше.

Зокрема, 16 січня набрали чинності норми, які регулюють використання української у сфері обслуговування. Згідно з нормами, персонал зобов'язаний звертатися до відвідувачів українською й може перейти на іншу мову, якщо клієнт про це попросить.

Пізніше – 16 липня, почали діяти норми, які регулюють використання мови сфері культури. Згідно з цими нормами, заходи необхідно проводити державною мовою. У деяких випадках можуть бути використані інші мови.

Автор: Яна Ставська