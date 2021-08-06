Кремінь порадив деяким жителям нашої країни підшукати собі інше місце для життя.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь порадив тим, кого не влаштовує Україна чи мовний закон, вирушити в іншу державу.

Мовний омбудсмен в ефірі "Четвертого каналу" порадив незадоволеним знайти те місце, в якому їм буде комфортно.

Чиновник підкреслив, що громадяни України, які можуть реалізуватися у своїй країні, мають поважати Конституцію, закони й народ.

"Тому, кого не влаштовує… мовний закон, українська держава, будь ласка, сформулюйте це все перед своєю відправкою кудись в інші краї, в інші країни, де, на вашу думку, ви будете почувати себе комфортно", – зазначив Кремінь.

Нагадаємо, в Україні державною є лише українська мова. У державі влада стала активніше захищати українську після того, як Росія під гаслом "захисту" російськомовного населення у 2014 році пішла на агресію – вдерлася на частину Донбасу та захопила Крим.

Автор: Екатерина Присяжнюк