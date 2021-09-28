Медики з’ясовують причини недуги дитини.

Патрульні Одеси допомогли місцевому подружжю доставити до лікарні 3-річного сина, який просто у салоні припинив дихати.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Батьки дитини пояснюють, що напередодні у їхнього сина раптово підскочила температура – і він почав задихатися. Дорослі не стали чекати на "швидку" і самі взялися за супровід дитини до лікарні.

Проте на виїзді автомобіль застряг у заторі.

"Ми сигналили, кричали у вікна, просили, щоб пропустили, бо дитина просто переставала дихати у машині", – розповіла матір Дмитрика у коментарі журналістам.

Саме тоді батько хлопчика помітив на дорозі патрульних і звернувся до них за допомогою.

"Я, звісно, кричав. Був у паніці. Казав: допоможіть, у мене дитина помирає в машині", – поділився одесит.

Поліцейські ввімкнули сирену й доправили хлопчика, у якого зупинилося дихання, до реанімації.

Як розповіли у лікарні, стан дитини справді був тяжкий. Дмитрик потребував негайної госпіталізації.

Хворий пробуде в лікарні ще кілька днів, поки медики з’ясовують причини його недуги.

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Автор: Віолетта Орлова