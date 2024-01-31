Її звинувачують у дискредитації окупаційної армії.

У окупованому росіянами Криму затримали вчительку школи у Джанкої, яка опублікувала в мережі зображення з прапором та гербом України.

Відео з "визнанням провини" та обіцянкою не робити так опублікували в Telegram-каналі, який займається пошуком та переслідуванням жителів півострова, які мають антивоєнну позицію та підтримують Україну.

На відео жінка зізнається, що запостила на своїй сторінці у російській соціальній мережі "ВКонтакте" запис з українськими гербом та прапором. На неї склали протоколи за ч. 1 ст. 20.3 (пропаганда чи демонстрування символіки заборонених організацій) та ч. 1 ст. 20.3.3 (публічні дії, направлені на дискредитацію використання Збройних сил РФ).

Загарбники стверджують, що вона проводила "українські вечори" школярам. Жінка має двох доньок в Україні. Адміністратори каналу дорікають їй ще й тим, що вона спілкується зі своїми дітьми.

Затримання людей у Криму: що відомо

Як повідомляв УНІАН, влітку в окупованій Алушті змусили вибачатися та звільнили дівчат, які на роботі танцювали під пісню Вєрки Сердючки.

А восени російські силовики жорстоко затримали жінку, яка опублікувала в мережі картинку, на якій зображено Путіна на суді.

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