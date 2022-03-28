Компанія залишила довоєнний тариф на кур’єрську доставку.

Одна з найбільших українських логістичних компаній "Нова Пошта" відновила кур’єрську доставку та забір товару.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Відтепер можна викликати кур’єра на забір вашого товару у зручне для вас місце, а ваші клієнти зможуть отримати замовлення там, де зручно для них: у відділення, у поштомат або на адресу",- йдеться в повідомленні.

Граничний час оформлення заявки на виклик кур’єра індивідуальний для кожного населеного пункту. Актуальний графік забору можна переглянути на сайті компанії.

Зазначається, що тариф на кур’єрську доставку залишається таким, як і раніше: плюс 30 гривень до тарифу доставки у відділення (для посилок до 30 кг).

"Кур’єрська доставка працюватиме щоденно, без вихідних, але на одну годину менше, ніж відділення",- йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що кур’єрська доставка не працюватиме в комендантську годину; під час оголошення повітряної тривоги кур’єри будуть зупинятися та заходити у безпечне укриття; час доставки може зміщуватися на добу-дві залежно від ситуації з безпекою у регіоні.

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