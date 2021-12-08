Флешмоб активно підтримали іноземці.

Українці у соцмережах запустили флешмоб #UkrainiansWillResist, покликаний продемонструвати країні-агресору готовність колективно протистояти новому наступу на Батьківщину.

Хештег, що у перекладі звучить як: "Українці чинитимуть опір", з’явився у трендах Twitter і масово поширюється дописами у Facebook.

Новий флешмоб уперше підтримали громадські діячі та політики, згодом ініціативу підхопили і звичайні користувачі. Так вранці, 8 грудня, у Twitter з’явилося ще понад 160 тематичних твітів.

Читайте такожРосійська агресія: у Києві збереться з’їзд Штабів оборониУкраїнці, переважно за допомогою артів і мемів, показують, як вчинять з ворогом у випадку вторгнення на рідні землі. Глузливо згадують й главу Кремля Володимира Путіна, який ще у 2014-му дав наказ окупувати Крим й окремі частини Донбасу.

Свою готовність брати до рук зброю і захищати міста за кілька діб флешмобу публічно висловили вже сотні користувачів.

Учасники #UkrainiansWillResist наголошують, що не прийматимуть від Росії жодних ультиматумів і миру за сценарієм агресора.

"Путін, ласкаво просимо в пекло!" – йдеться в одному з повідомлень.

Ця війна спалить не тільки Україну, а й усю Європу! Російський терор знову почав поширюватися. Хто може гарантувати, що Польща не стане наступною ціллю? Їх треба зупинити, поки не стало надто пізно

Як етнічна українка, я розумію почуття моїх співгромадян з приводу ситуації. Україна – суверенна країна. У нас незалежність з 1991 року, і ми нікому її не віддамо! Українці – не раби! Вистачить значить вистачить

Росія – мирна країна, котра захищає від вторгнення сусідів. Талібан – мирні партнери з боротьби із тероризмом і люди, котрі змінилися. Якщо ви вірите цим двом, у мене є (знайомий) африканський принц, якому потрібні пожертви, щоби розблокувати кілька мільйонів доларів. Дякую

Звісно, важливо, що Путін, Байден і Зеленський будуть говорити про Україну. Проте важливіше те, що у випадку великого нападу Росії на Україну, українці чинитимуть опір. Українці боротимуться за кожне місто, як за донецький аеропорт! Повтору 2014-го не буде!

Ніхто не зможе змусити українців прийняти ультиматум Путіна. Ніякого "миру" на умовах Росії не буде.

Незалежно від того, про що домовляться Байден з путлером, ми будемо протидіяти ру**

Флешмоб також підтримали й іноземці.

Ми підтримуємо вас, і ми будемо поряд з вами, попри все

Два хештеги, які зустрічаються все частіше:

#УкраїнціЧинитимутьОпір

#UkrainiansWillResist

Так, вони будуть. І ми повинні їх підтримати

#UkrainiansWillResist Путін – злочинець і має понести відповідальність!

Замість того, щоби ділитися проплаченими страшилками Кремля, ми всі повинні ділитися цим: #UkrainiansWillResist #IStandWithUkraine. Нехай манекен, набитий ботоксом, знає, що ми не будемо безсторонніми спостерігачами його злочинної діяльності.

Можлива нова ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

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Автор: Яна Ставська