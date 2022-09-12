Також Укрпошта випустить нову поштову марку "Тризуб".

Укрпошта анонсувала випуск першого маркованого конверту військового часу "Ласкаво просимо до пекла".

Про випуск нового конверта повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Ми додали до колекції символічний маркований конверт "Ласкаво просимо до пекла". Думаю, цією фразою можна описати те, що зараз відчувають наші вороги", - розказав він.

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Смілянський також анонсував нову марку "Тризуб", але точну дату запуску продажів не назвав.

Як повідомляв УНІАН, державне підприємство "Укрпошта" випустило колекційну марку "Вільні, незламні, непереможні" з нагоди Дня Незалежності України.

Також в Україні створили нову поштову марку на честь волонтерів з ІТ-спільноти, які допомагають країні під час війни проти Росії.

Нагадаємо, 12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Російський військовий корабель, йди ...! Героям слава!" накладом 1 млн штук.

23 травня в продаж була випущена марка "Російський військовий корабель... Все!". За перший день продажу було реалізовано близько 800 тис. цих марок.

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