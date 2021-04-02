У Зеленського виступили проти запровадження загальнонаціонального «жорсткого» карантину.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що локальні локдауни ефективні та дозволяють «не зупинитись всій країні загалом».

Читайте такожЗа прикладом Києва: в Одесі заговорили про запровадження локдаунуЯк передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі одного з українських телеканалів.

У відповідь на запитання, чи планують в Україні запроваджувати загальнонаціональний локдаун через стрімке зростання захворюваності на COVID-19, Тимошенко сказав: «Щодо локдаунів – ми йдемо місцевими локдаунами, окремими територіями, окремими областями. Це допомагає не зупинитись всій країні загалом. Є «червоні зони» в деяких областях, але це не означає, що на Харківщині або в іншій області, де ще жовта або помаранчева зона, треба вводити локдаун».

Тимошенко для прикладу навів епідемічну ситуацію в Івано-Франківській області, яка перебувала місяць в червоній зоні епіднебезпеки і вже з неї виходить, «а так би ми ввели локдаун по всій країні і тримали країну».

«Все-таки регіональні локдауни працюють», - резюмував він.

Коронавірус і локдаун в Україні

В Україні минулої доби було зафіксовано 19 тис. 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 711 тис. 630 осіб, одужали - 1 млн 333 тис. 370 осіб. Летальних випадків зареєстровано 33 тис. 679.

У Києві з 5 по 16 квітня посилюють карантин - громадський транспорт буде доступний лише за спецпропусками. При цьому столична влада не виключає, що локдаун в столиці може бути продовжений і після 16 квітня.

Повідомлялося, що влада розглядає можливість посилення карантинних обмежень на національному рівні. Проте вводити комендантську годину поки не планують.

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Автор: Костянтин Гончаров