Люди, які виступають проти вакцинування, намагаються зібрати у столиці усіх, хто підтримує їхні ідеї.

На тлі того, що в Україні за добу на коронавірус захворіла рекордна кількість людей за увесь час пандемії, антивакцинатори продовжують виступати проти щеплень від COVID-19. Мало того, вони їдуть до Києва на мітинг та "стягують" усіх, хто підтримує критику вакцинації.

Організатори акції протесту планують зібрати якомога більше антивакцинаторів біля Верховної Ради. Проте хейтерам щеплення доведеться "попотіти" та обійти карантинні обмеження, повідомляє ТСН.

Так, 3 листопада антивакцинатори планують провести мітинг у столиці. На акцію протесту вони запрошують усіх противників щеплення з різних областей України. Проте запровадження обмежень для невакцинованих громадян на перевезення у міжміському транспорті заважає таким людям спокійно приїхати до столиці.

Антивакцинатори створили Telegram-канали, у яких вони шукають перевізників та водіїв легкових машин, які погодяться допомогти їм дістатися до Києва. Проте у Київській області охочих кермувальників небагато.

Хейтери щеплень передбачають, що у день мітингу невакциновані люди можуть мати труднощі з поїздками у метрополітені. Тому вони обговорюють поїздки до Ради на таксі.

Читайте такожЗахисні антитіла сформувалися в 100% випадків: "Інвітро" озвучила результати дослідження ефективності вакцини від COVID-19Для антивакцинаторів з Дніпропетровщини також вже створили Telegram-канали для організації їх перевезення до Києва. Там теж шукають водіїв, які можуть взяти попутників та допомогти противникам щеплення дістатися до столиці. Окрім цього, антивакцинатори планують винайняти автобус, проте наразі вони так і не знайшли перевізника, який би на це погодився.

"Учасникам групи, які не мають грошей на поїздку обіцяють, за можливості, надати "спонсорську" допомогу. Для всіх інших вартість поїздки — 500 гривень", - передає ТСН повідомлення від організаторів мітингу.

В Одеській області антивакцинатори також збираються їхати до столиці, проте вони переймаються за свою безпеку. Виявилося, у чатах, де зібралися хейтери щеплень, з'явилося багато провокаційних повідомлень. Окрім цього, організатори мітингу шукають "нормальні" хостели, у яких не стануть вимагати COVID-сертифікати.

В той самий час антивакцинатори планують провести ще один мітинг, проте у Львові. Одна з мешканок міста закликає людей "підтримувати" протестуючих у столиці та вийти на акцію на площі Ринок, де знаходиться міська рада Львову. Ця жінка пише, що вона страждає від підвищення тиску, яке нібито виникає, коли до неї підходять вакциновані люди. Окрім цього, львів'янка називає щеплення від COVID-19 "дослідами".

Читайте такожУ лікарнях Рівненської області розгортають додаткові ліжка для хворих на коронавірусПроте переважна більшість українців не підтримує ідеї антивакцинаторів. У коментарях до дописів із закликами збиратися на мітинг користувачі пишуть, що хейтерам щеплення варто збиратися не біля міських рад. Так, антивакцинаторам пропонують проводити акцію протесту біля "ковідних" лікарень та моргів, де знаходяться трупи загиблих від коронавірусу людей. Деякі коментатори іронізують про те, що мітинг було б добре влаштувати біля психіатричного центру.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що медики розповіли, скільки триває ефект після вакцинації від коронавірусу. Окрім цього, на Закарпатті показали моторошні фото з COVID-реанімації, які наочно демонструють наслідки відмови від щеплення.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Поліна Кузенко