Сім'я ветерана обурилася і не стала передавати йому нагороду.

У Новомосковську Дніпропетровської області 95-річному ветерану Другої світової війни надіслали медаль від президента Росії Володимира Путіна.

Про це передає Depo.Дніпро з посиланням на 11 канал.

У Новомосковську Міська організація ветеранів роздала 15 ювілейних медалей "До 75-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні" від президента Росії. Медалі були отримані Харківською організацією ветеранів України і передані в Дніпропетровську область.

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Таку медаль отримав і ветеран Василь Волошко. Сім'я ветерана обурилася і не стала передавати йому нагороду, адже той зараз хворіє, що може негативно вплинути на стан його здоров'я.

Також сім'я готує заяву в СБУ, щоб покарати винних і тримає медаль, як речовий доказ. Організація, що отримала медалі з Росії, існує рік і 8 місяців.

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Автор: Денис Прядко