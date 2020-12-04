У Новомосковську Дніпропетровської області 95-річному ветерану Другої світової війни надіслали медаль від президента Росії Володимира Путіна.
Про це передає Depo.Дніпро з посиланням на 11 канал.
У Новомосковську Міська організація ветеранів роздала 15 ювілейних медалей "До 75-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні" від президента Росії. Медалі були отримані Харківською організацією ветеранів України і передані в Дніпропетровську область.
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Таку медаль отримав і ветеран Василь Волошко. Сім'я ветерана обурилася і не стала передавати йому нагороду, адже той зараз хворіє, що може негативно вплинути на стан його здоров'я.
Також сім'я готує заяву в СБУ, щоб покарати винних і тримає медаль, як речовий доказ. Організація, що отримала медалі з Росії, існує рік і 8 місяців.
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