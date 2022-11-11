Жінка зізналася, що сьогодні підтримує зв'язок з дівчиною, яка погодилася вивезти її доньку до Запоріжжя.

Військовий медик з "Азовсталі" Вікторія Обідіна розповіла, як її розлучили з донькою Алісою під час евакуації із заводу. Вона сподівалася, що зможе пройти фільтрацію, та так не сталося.

В інтерв'ю УНІАН Вікторія поділилася, що її намагалися вивести із "Азовсталі" з цивільними 5 травня, але у фільтраційному пункті в селі Безіменне їй сказали, що вона не проходить фільтрацію. А доньку мали віддати до дитбудинку.

Два дні, згадує Обідіна, їй дозволили жити з Алісою у наметовому містечку. Червоний Хрест дозволив жінці зателефонувати мамі, щоб порадитися, що робити. Домовилися, що потрібно вивозити доньку до Запоріжжя.

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"Коли я зайшла у намет, де ми жили, там була дівчина, яка побачила, що я засмучена, і спитала, що сталося. Я розповіла, що не проходжу фільтрацію, а дитину заберуть у дитбудинок, і я не знаю, що з цим робити. Вона мені запропонувала допомогти вивезти доньку", - каже Вікторія.

Й це був для медика єдиний шанс не віддати дитину до дитбудинку. Тому Віка погодилася й написала довіреність.

7 травня Обідіна вирішила їхати в Запоріжжя, сподівалася, що її пропустять з донькою. Та у Мангуші її "зняли", хотіли й доньку теж забрати.

"Я попросила, щоб донька поїхала далі, вони довго радилися, і врешті-решт дозволили. Так, Аліса дісталася до Запоріжжя, а я поїхала по етапу", - розповіла медик з "Азовсталі".

Вікторія зізналася, що сьогодні підтримує зв'язок з дівчиною, яка погодилася вивезти її доньку до Запоріжжя: "Ми знайшли одна одну. Ми спілкуємося, можливо, зустрінемося ще".

Звільнення жінок з російського полону

17 жовтня 2022 року Україна звільнила з російського полону 108 жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін.

Звільнено 37 жінок, евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерів та 85 - рядових та сержантів, з них - 35 захисниць із ЗСУ, 32 - військово-морських сил, 12 - тероборони, 8 - Нацгвардії, включно з 2 із "Азову", 5 - Держспецслужби транспорту, 4 Держприкордонслужби та 12 цивільних.

Також відомо, що Україна повернула медика Вікторію Обідіну з "Азовсталі", яку росіяни розлучили з 4-річною донькою.

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