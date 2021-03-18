8-річна модель та блогер Мілана Маханець потрапила у скандал через відверті фото з 13-річним підлітком Павлом Паєм.

Після скандалу, що виник на тлі "роману" 8-річної блогерки Мілани Маханець та 13-річного підлітка, акаунти обох дітей заблокували у мережі LIKEE.

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Про це у Facebook повідомив Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

"Після інциденту, який набув резонансу, акаунти "юних блогерів" в мережі LIKEE заблоковано. Надійшло повідомлення від офіційного представника мережі, що вони обурені таким контентом", - повідомив омбудсмен.

Мілана Маханець та Паша Пай: що відомо про скандал

Соцмережі сколихнула новина про те, що у дітей роман.

8-річна українка публікувала фото і відео, на яких позує у відвертих «луках» і навіть цілується з 13-річним блогером Пашею паєм.

Мати дівчинки підтримує інтернет-кар'єру своєї дочки, а ось у суспільства такий спосіб досягнення популярності викликав хвилю обурення.

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба звернувся до правоохоронних органів з цього приводу.

Напередодні правоохоронці допитали матір 8-річної Мілани Маханець. За її словами, роман між дітьми був постановкою з метою піару.

Зараз з аккаунта Мілани Маханець в Instagram зникли найбільш провокаційні знімки з її 13 річним «хлопцем».

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Автор: Катерина Лиманська