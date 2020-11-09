Як наголосив міністр Олександр Ткаченко, сотні тисяч працюючого населення України опиняються у зоні ризику залишитися без роботи.

Члени Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики у Верховній Раді і заступник керівника фракції Слуга народу Євгенія Кравчук звернулися до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із зверненням-заявою, в якій закликають не забороняти роботу закладів культури у вихідні дні.

"Заборона працювати на вихідних – це автоматично мінус 50% виручки. А отже, левова частка закладів закриється, щоб не платити зарплати і податки. І це при тому, що якраз заклади культури є найбільш дисциплінованими щодо виконання всіх санітарних вимог: дистанція, температурний скринінг, маски, антисептики. Тут намагаються зробити все, щоб і відвідувач був у безпеці, і заклад зберігся разом із працівниками", - написала Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

"Хоч це і не належить до компетенції нашого комітету, ми так само переймаємося відповідальними закладами громадського харчування. Вони, незважаючи на всі зусилля щодо дотримання карантинних норм, також можуть опинитися під загрозою закриття. Тим часом переконана, що усі нічні клуби за нинішніх умов не можуть працювати", - додала народний депутат.

Ініціативу підтримав і міністр культури України Олександр Ткаченко.

"З огляду на те, які наслідки для сфери культури, креативних індустрій та гостинності може спричинити карантин вихідного дня, МКІП не підтримує цю ініціативу. Сотні тисяч працюючого населення України опиняються у зоні ризику залишитися без роботи. Тобто мова йде про життя та існування людей", - заявив Ткаченко.

Він наголошує, що окреме питання, чи витримає економіка України, якщо свою роботу призупинить сфера, яка генерує від 2 до 4% ВВП.

"І це ми говоримо в розрізі сфери культури, хоча варто пам’ятати, що загалом аналогічні ризики й для мікро, малого та середнього бізнесу. Чи позитивно позначиться закриття закладів культури на загальній статистиці захворюваності – ні. Адже заклади культури очевидно не є епіцентром для розповсюдження вірусу", - заявив міністр.

Контролювати дотримання карантинних обмежень у закладах культури, за словами Ткаченка, чи не найпростіше: потік людей регулюється, розсадка визначається, те, щоб відвідувачі перебували у масках та температурний скрингінг – постійно відслідковується, дизинфікуючі засоби завжди в доступі.

"Тому закривати сферу, яка фактично є взірцем для багатьох галузей по виконанню санепідем вимог МОЗ, – рішення, яке нарікає державу на неминучі втрати. Заборона на роботу в вихідні дні для закладів культури та креативних індустрій призведе до зменшення і без того критичних доходів ще додатково на 50% і більше. До того ж у часи пандемії переглянути стрічку в кінотеатрі, сходити на виставу чи послухати оперу – це справжнє емоційне розвантаження, яке робить людей щасливішими. І таку можливість потрібно залишити українцям", - підсумовує міністр.

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Автор: УНІАН