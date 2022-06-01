В Україні 10 тисяч педагогів не можуть отримати зарплати через відсутність керівників освітніх установ, які мають цифрові підписи.
Про це міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.
"На жаль, є 48 територіальних громад. Це приблизно 10 тисяч освітян, які на сьогодні не отримали заробітні плати за квітень. Це відбувається тому, що у Міністерства освіти немає прямого менеджменту кожної школи, тому що ними займаються місцеві органи влади, або їх засновники", - сказав він.
За словами Шкарлета, педагоги не отримують кошти, оскільки немає керівників навчальних закладів, які мають цифрові підписи або печатки, щоб сформувати реєстри для виплат.
"Ми намагаємося з главами військових адміністрацій врегулювати це питання", - запевнив міністр.
Вчителі під час війни:
У березні 2022 року Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому закон про заборону на звільнення вчителів під час дії воєнного стану (№7133) та обов'язковій виплаті зарплат.
27 травня Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив про те, що українських вчителів змушують йти в відпустки за свій рахунок.
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