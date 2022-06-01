Педагоги не отримують гроші, оскільки немає керівників навчальних закладів, які мають цифрові підписи або печатки, щоб сформувати реєстри для виплат.

В Україні 10 тисяч педагогів не можуть отримати зарплати через відсутність керівників освітніх установ, які мають цифрові підписи.

Про це міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"На жаль, є 48 територіальних громад. Це приблизно 10 тисяч освітян, які на сьогодні не отримали заробітні плати за квітень. Це відбувається тому, що у Міністерства освіти немає прямого менеджменту кожної школи, тому що ними займаються місцеві органи влади, або їх засновники", - сказав він.

За словами Шкарлета, педагоги не отримують кошти, оскільки немає керівників навчальних закладів, які мають цифрові підписи або печатки, щоб сформувати реєстри для виплат.

"Ми намагаємося з главами військових адміністрацій врегулювати це питання", - запевнив міністр.

Вчителі під час війни:

У березні 2022 року Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому закон про заборону на звільнення вчителів під час дії воєнного стану (№7133) та обов'язковій виплаті зарплат.

27 травня Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив про те, що українських вчителів змушують йти в відпустки за свій рахунок.

Вас також можуть зацікавити новини: