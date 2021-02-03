В урядовому кварталі столиці поліція посилила заходи безпеки.
Читайте такожВ Одесі зіткнулися шість автомобілів, є потерпілийПро це повідомляють у МВС.
Сьогодні у центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій, зокрема, під будівлею Верховної Ради України та Кабінетом Міністрів України.
Можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці.
"Задля забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення запланованих акцій працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування", - повідомляють у поліції.
Автомобілістів просять завчасно планувати свої маршрути руху з урахування акцій та погіршенням погодних умов.
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