Можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці.

В урядовому кварталі столиці поліція посилила заходи безпеки.

Читайте такожВ Одесі зіткнулися шість автомобілів, є потерпілийПро це повідомляють у МВС.

Сьогодні у центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій, зокрема, під будівлею Верховної Ради України та Кабінетом Міністрів України.

Можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці.

"Задля забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення запланованих акцій працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування", - повідомляють у поліції.

Автомобілістів просять завчасно планувати свої маршрути руху з урахування акцій та погіршенням погодних умов.

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Автор: УНІАН