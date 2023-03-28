УПЦ МП, підпорядкована РПЦ, повинна покинути усі приміщення заповідника з 29 березня.

Митрополита УПЦ МП Павла помітили в одному зі столичних сервісних паспортних центрів. Піп звернувся за оформленням закордонного паспорта.

Відео своїх читачів опублікував напередодні "Главком". Зауважується, що Павло відвідав паспортний стіл поблизу станції метро "Харківська" 27 березня.

Митрополита супроводжувало кілька осіб. На зйомку московський священник не встиг відреагувати, співробітники служби зайняли його анкетуванням.

На опублікованому відео чути фразу щодо оформлення закордонного паспорта.

УПЦ МП виселяють з Києво-Печерської лаври – що відомо

УПЦ МП, підпорядкована РПЦ, повинна покинути усі приміщення заповідника з 29 березня.

Попри істерику московських попів, УПЦ МП розпочала виїзд з території лаври, разом з тим у ЗМІ з’явилась інформація про зникнення низки ікон.

Контракт з адміністрацією заповідника був укладений УПЦ МП за президентства Януковича. Тоді було вирішено передати будівлі й храми московському патріархату безкоштовно.

Контракт розірвали тільки у 2023-му, коли робоча група виявила декілька доказів з приводу порушення договору щодо використання держмайна з боку УПЦ МП.

УПЦ МП всіляко заперечує свої зв’язки з РПЦ Путіна, проте все обмежувалось тільки гучними заявами топ-попів. Вирішальну роль відіграло відео з молитвами за Росію усередині одного з храмів лаври, що запустило серію обшуків у єпархіях московського патріархату.

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