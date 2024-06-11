Прикордонник може використовувати зброю лише при певних обставинах.

Прикордонник не має права застосовувати зброю, щоб зупинити ухилянта, який незаконно перетинає державний кордон.

Про це сказав військовий юрист Роман Лихачов в ефірі КИЇВ24. Він зазначив, що є чітко виписані правила, коли прикордонник може застосувати зброю. "Застосовувати зброю можна для відбиття агресії, для допомоги в затриманні, якщо в порушника також була зброя", - наголосив Лихачов. Він підкреслив, що прикордонник точно не повинен стріляти в людину, щоб зупинити її при спробі незаконного перетину кордону. За його словами, якщо людина перетинає кордон поза офіційним пунктом, то можна говорити про адміністративне порушення. "Тут... йдеться про склад адміністративного порушення", - додав Лихачов.

Він наголосив, що по кожному факту використання зброї прикордонником відбувається обов’язкова перевірка – наскільки було доцільним використання і чи правильно вона була використана. "Не можна просто так відкривати вогонь по людях. Треба чітко зрозуміти, чи була необхідність в застосуванні зброї. Крім того важливо знати чи давалася команда на застосування зброї прикордоннику чи він її самовільно використав", - додав Лихачов.

Затримання ухилянтів

17 травня 2024 року Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало прикордонника, який напередодні застрелив чоловіка під час його спроби незаконно перетнути кордон.

В прес-службі ДБР зазначали, що 15 травня прикордонники під час патрулювання помітили чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією. Вони закликали чоловіка зупинитися, однак він цей заклик проігнорував.

В ДБР пояснили, що під час переслідування втікача військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів із табельної зброї. Згодом вони виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови.

Одного з військовослужбовців затримано, готувалося повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу ("перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу").

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