Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало прикордонника, який напередодні застрелив чоловіка під час його спроби незаконно перетнути кордон з Румунією. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДБР.
"За попередніми даними, 15 травня близько 19-ї години військовослужбовці прикордонного загону під час патрулювання помітили чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією", – зазначили в ДБР.
Там також пояснили, що прикордонники закликали чоловіка зупинитися. Однак він цей заклик проігнорував. Зазначається, що загиблий – 39-річний уродженець Дніпра. Він мав при собі закордонний паспорт та туристичне спорядження.
"Під час переслідування втікача військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів із табельної зброї. Згодом вони виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови", – пояснили в ДБР.
Так, у межах кримінального провадження, працівники ДБР оглянули місце подій та вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої стріляли в чоловіка. Крім того, ДБР допитали військових прикордонного наряду.
"Одного з військовослужбовців затримано, готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу)" – розповіли у відомстві.
Державне бюро розслідувань: інші новини
Напередодні в ДБР повідомили, що розпочали досудове розслідування за фактом загибелі курсанта з Одеси під час стрибка з парашутом. Зазначається, що за попередньою інформацією, стабілізаційний парашут зачепився за вертоліт, пошкодився та обмотався довкола ноги курсанта.