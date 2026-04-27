1,6 млн осіб могли б поповнити ЗСУ: військова омбудсменка назвала мобілізаційний ресурс

Необхідно зробити так, щоб ті, хто йде у військо чітко знали на який термін.

В Україні на сьогоднішній день, за оцінками Міністерства оборони, мобілізаційний ресурс складає понад півтора мільйона осіб.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" сказала військовий омбудсман Ольга Решетилова (Кобилинська). "В інформаційному полі явно крен у бік людей, які зараз не на службі. За підрахунками Міністерства оборони, 1,6 млн осіб – це ті люди, які можуть зараз поповнити військо. Очевидно, що тоді могла б відбуватися ротація", - зазначила вона.

На уточнююче питання, чи йшлося б в такій ситуації про демобілізацію, Решетилова відповіла, що саме так, бо військо можна було б поповнити тими, хто ще не служив. "Якщо ми говоримо про ротацію, то очевидно, маємо говорити і про права тих, хто прийде у військо. Я б хотіла, щоб ми не повторили ті самі помилки і назвали чіткі терміни служби. Тим, хто прийде у військо, було б добре сказати, на який час вони прийдуть", - сказала військовий омбудсман.

Вона вважає,що визначеність сприятиме тому, що люди підуть служити. "Маємо сказати, що зробили роботу над помилками і пропонуємо прийти на 2–3 роки. На мою думку, це було б справедливо", - додала Решетилова.

За її словами, добре, якщо Україна отримає справедливий мир, але ж при цьому росіяни нікуди не подінуться. "Тому в основі мобілізації має бути стратегічне бачення, що ми маємо бути мілітаризованим суспільством, у якому кожен повинен бути готовим приєднатися до війська", - зазначила Решетилова.

Поліція замість ТЦК

Відповідаючи на запитання з приводу того, що міністр оборони Михайло Федоров готує масштабну реформу призову, суть якої зводиться до того, що влада хоче забрати з вулиць ТЦК, а функцію примусу передати поліції, Решетилова сказала, що примусова мобілізація – невластива функція для ТЦК та СП:

"Якби з самого початку ми притримувалися того, що прописано в законі, і доправленням порушників займалася поліція, органи місцевого самоврядування, керівники державних і недержавних установ, організацій, компаній, то ми могли б уникнути дуже багатьох проблем. Але потрібен був час, щоб до цього прийти".

Решетилова розповіла, що Офіс військового омбудсмана запропонував до реформи свою концепцію в частині розділення функцій ТЦК та СП. За її словами, у ТЦК окрім мобілізації ще дуже багато інших функцій, зокрема, соціальної підтримки, сповіщення про втрату, організації поховань, супроводу родин. "Це величезний обсяг роботи, яку можна забрати з плечей військових і розподілити між іншими державними органами", - вважає Решетилова.

За її словами, на сьогодні в Україні вже є криза в питанні мобілізації. "Вона відбувається, щомісяця певна кількість новобранців прибуває до війська. Цю функцію виконують ТЦК та поліція, яка останнім часом включилася", – додала вона.

При цьому омбудсменка зазначила, що є проблема в комунікації держави із суспільством щодо потреб оборони.

"Ми дуже багато говоримо про відповідальність держави і мало про відповідальність тієї частини суспільства, яка ухиляється від служби, чинить опір військовим і трохи забула, що 12 років Україна перебуває в стані війни".

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр оборони Михайло Федоров зазначав, що продовжується підготовка трансформації покращення умов мобілізації та служби в Силах оборони, і частина проєктів вже готові до запуску. а його словами, перші 10 із 30 проєктів у межах однієї реформи майже готові до запуску.

