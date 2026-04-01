Чи можуть поліції передати функції ТЦК: депутат розкрив нюанси

Горбенко зауважує, що в поліції працює 220 тисяч працівників, тож кількість людей дозволяє такі новації.

Поліція матиме можливість проводити перевірки документів громадян, якщо перебере на себе таку функцію від працівників територіальних центрів комплектування. Про це на Youtube-каналі "Суперпозиція" сказав Руслан Горбенко, народний депутат від "Слуги народу", заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Відповідаючи на запитання щодо можливості передачі функції патрулювання та перевірки документів від працівників ТЦК до поліції, він зауважив, що у Національній поліції України працює 220 тисяч працівників.

"Чи зможе ця інституція проводити такі перевірки? Так, зможе. Кількість дозволяє. Які будуть запроваджені правила затримки громадян, з яких причин, - це теж можна проговорити, ініціювати такий законопроєкт і проголосувати", - сказав Горбенко.

Парламентар зауважив, що у цьому питанні мають бути справедливі правила: якщо людина щось порушила, - її затримують.

"У нас проблематика: ті, хто не оновив дані, - це номер один. Друга проблематика - це пошук СЗЧ", - зазначив він.

Реформа ТЦК - що відомо

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого міністр оборони України Михайло Федоров розповів, що міністерство працює над комплексною реформою мобілізації. За його словами, її буде запропоновано для вирішення накопичених роками проблем та збереження обороноздатності країни.

Водночас згодом заступник міністра оборони Євген Мойсюк спростував інформацію про те, що реформа процесу мобілізації починається з 1 квітня. Він зауважив, що кожне рішення проходить тест на ефективність, і незабаром почнуть публічно презентувати конкретні кроки.

