Чи буде з 1 квітня реформа ТЦК: в Міноборони дали відповідь

Реформу ТЦК неможливо реалізувати швидкими діями, каже заступник міністра.

Інформація про те, що з 1 квітня починається реформа процесу мобілізації, не відповідає дійсності. Про це заступник міністра оборони Євген Мойсюк повідомив у коментарі "Укрінформу". За його словами, план змін готується і буде презентований пізніше.

"Реформа ТЦК (ТЦК та СП - територіальний центр комплектації та соціальної підтримки, - ред.) – це складне і багаторівневе питання, яке неможливо вирішити швидкими діями. Потрібен системний комплексний підхід", - сказав Мойсюк.

Посадовець пояснив, що кожне рішення проходить тест на ефективність, і незабаром почнуть публічно презентувати конкретні кроки.

"Це буде логічно, прозоро та технологічно. На основі аудиту ми запропонуємо рішення, які дозволять позбутися застарілих проблем і водночас посилити армію", - сказав заступник міністра оборони.

Реформа мобілізації

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2026 року міністр оборони Михайло Федоров розповів, що міністерство працює над комплексною реформою мобілізації. За його словами, буде запропоновано комплексну реформу мобілізації для вирішення накопичених роками проблеми і водночас збереження обороноздатності країни.

Також Федоров зазначив, що Міноборони вже автоматизувало систему продовження відстрочок від мобілізації через "Резерв+".

